Лікарі з'ясували, що станеться з вами, якщо кожен день з'їдати по два банана

Медик розповідає, що цукор в банані швидко перетворюється на глюкозу, яка моментально засвоюється організмом і є швидким джерелом енергії.

"Два середніх банана забезпечують достатньо енергії для 90 хвилин енергійних вправ, тому багато спортсменів люблять їсти банани під час змагань. Банани корисні, але не можна їсти багато, просто їжте 2-3 банани на день", - пише медик.

Що буде, якщо їсти занадто багато бананів

Якщо з’їсти занадто багато бананів за короткий проміжок часу, це призведе до різкого підвищення рівня магнію і калію в крові, в результаті чого в організмі порушиться баланс мікроелементів, що шкідливо для здоров’я.

Крім того, у бананах багато цукру. Середній банан містить близько 15 грамів цукру. Занадто багато цукру в організмі легко перетворюється на жир, що призводить до ожиріння.

Надмірний цукор також зв'язується з колагеном у шкірі, послаблюючи функцію відновлення та регенерації колагену на шкірі, що призводить до передчасного старіння шкіри.

Середній банан містить 105 калорій. З’їдання 6 бананів на день додає 630 калорій, а це забагато.