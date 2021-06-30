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Лікарі з'ясували, яка кава допоможе вам схуднути

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Середа 30 червня 2021 07:00
Лікарі з'ясували, яка кава допоможе вам схуднути Фото: лЛікарі з'ясували, яка кава допоможе вам схуднути (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар-нутриціолог розповів про користь кави для схуднення. Напій, стверджує експерт, здатний розганяти наш метаболізм, що допомагає спалювати калорії, ставати стрункіше і підтягнутіше. Яку каву вибрати, як правильно її пити - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це пише Sarasotamagazine.

Яка кави допоможе нормалізувати вагу

На думку лікаря-нутриціолога Дональда Менкі, кава дійсно має здатність стимулювати обмін речовин. І найкращим помічником у цій справі стане чорна кава - без молока, цукру і всяких сиропів.

Експерт каже, що в такому напої всього дві калорії, але при цьому багато вітаміну B12 і магнію. Ці елементи допомагають нашому організму переробляти їжу в енергію.

"Але, звичайно, чим більше цукру, вершків або молока ви додасте, тим більше калорій ви отримаєте", - зазначив Менкі.

Відзначимо, що вченими доведено - кава пригнічує апетит і зберігає енергію, навіть коли її надходить мало з продуктів.

Крім чорної кави метаболізм допоможе поліпшити також зелений чай. Ці два напої (крім простої води) дієтологи дозволяють вживати між прийманням їжі.

Кавою краще не зловживати

Згідно з деякими дослідженнями, кава може викликати проблеми з очима, якщо у вас є така схильність і ви зловживаєте напоєм.

Крім того, зайве захоплення напоєм може спровокувати напади мігрені.

Раніше лікарі також з'ясували, з якими продуктами небезпечно поєднувати каву.

Також ми писали, що кава з кав'ярні може бути небезпечною, яка саме - розповіли медики.

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