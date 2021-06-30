Врачи выяснили, какой кофе поможет вам похудеть

Врач-нутрициолог рассказал о пользе кофе для похудения. Напиток, утверждает эксперт, способен разгонять наш метаболизм, что помогает сжигать калории, становиться стройнее и подтянутее. Какой кофе выбрать, как правильно его пить - читайте ниже в нашем материале.

Какой кофе поможет нормализовать вес

По мнению врача-нутрициолога Дональда Мэнки, кофе действительно обладает способностью стимулировать обмен веществ. И лучшим помощником в этом деле станет черный кофе - без молока, сахара и всяких сиропов.

Эксперт говорит, что в таком напитке всего две калории, но при этом много витамина B12 и магния. Эти элементы помогают нашему организму перерабатывать пищу в энергию.

"Но, конечно, чем больше сахара, сливок или молока вы добавите, тем больше калорий вы получите", - отметил Мэнки.

Отметим, что учеными доказано - кофе подавляет аппетит и сохраняет энергию, даже когда ее поступает мало из продуктов.

Кроме черного кофе метаболизм поможет улучшить также зеленый чай. Эти два напитка (помимо простой воды) диетологи разрешают употреблять между приемами пищи.

Кофе лучше не злоупотреблять

Согласно некоторым исследованиям, кофе может вызывать проблемы с глазами, если у вас есть такая предрасположенность и вы злоупотребляете напитком.

Кроме того излишнее увлечение напитком может спровоцировать приступы мигрени.