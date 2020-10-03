Лікарі спростували найпопулярніші міфи про здоров'я: годі їм вірити

Фахівці спростували найпоширеніші міфи про здоров'я людини. Вони стосуються реакції на хворобливі стани та десятки років люди завдають собі шкоду вірою у ці міфи.

Як потрібно реагувати на болі в спині, чи варто приймати мультивітаміни та чому при ГРЗ не допомагають антибіотики, розповіли в журналі "Формула здоров'я".

Міф 1. При болю в спині потрібно менше рухатися.

Лікарі рекомендують при болях у спині більше рухатися і менше лежати. Гострий біль в попереку зовсім не знімається постільним режимом. Нові дослідження показують, що спокій при таких болях тільки погіршить ситуацію, оскільки кровопостачання і робота м'язів лежачи порушується. Мова не йде про активні заняття спортом, але і в ліжко укладатися не варто. Якщо такий біль не проходить довго, то лікар цілком резонно рекомендує помірні фізичні навантаження.

Міф 2. Головним болям не можна запобігти.

Часті головні болі й препарати від неї можуть призвести до абузусного головного болю, який викликається саме ліками. Якщо звичайні засоби не допомагають, то кваліфіковані лікарі рекомендують препарати для профілактики. Є різні ліки, які можуть заздалегідь знизити сильні болі при напрузі, мігрені, кластерних болях. Підібрати лікування може тільки лікар, і такі препарати застосовують у малих дозах.

Міф 3. При ГРЗ допомагають антибіотики та вітамін С.

На жаль, ні. Ці препарати зовсім не допомагають в лікуванні простудних захворювань. І запобігти ГРЗ за допомогою підвищених доз вітаміну С також неможливо. Найкраще – це мити руки, підтримувати імунітет в нормі та вести здоровий спосіб життя. Під час захворювання допомогти можуть тільки засоби, які знімають симптоми, а прискорити одужання вони не зможуть. Антибіотики при вірусах дуже шкідливі, так само як і більшість противірусних препаратів. Антибіотики впливають тільки на бактерії й приймати їх без призначення лікаря не рекомендується. У них багато побічних ефектів. Краще пити більше рідини, взяти лікарняний, відпочити та дати можливість організму самостійно впоратися з хворобою.

Міф 4. Мультивітаміни підвищать імунітет і допоможуть стати здоровішими.

Експерти стверджують, що гіповітаміноз (гостра нестача вітамінів) – досить рідкісне явище, але при цьому кожну весну й осінь більшість людей починає налягати на мультивітаміни, щоб підтримати організм. Насправді потрібно просто збалансовано харчуватися, вживати фрукти й овочі та не зловживати алкоголем і курінням. Додаткові вітаміни можна приймати вагітним, жінкам, дітям, жінкам в постменопаузі й людям, які живуть у північних широтах (їм необхідний додатково вітамін D).

Міф 5. Засмага в помірних дозах корисна для здоров'я.

На жаль, будь засмага, в тому числі й в солярії, підвищує ризик розвитку раку шкіри. А ультрафіолетове випромінювання руйнує ДНК шкіри. У деяких країнах солярії категорично заборонені або доступ до них є в обмежених груп населення. Ультрафіолетове випромінювання небезпечно навіть у невеликих дозах і визнане канцерогеном.

Звичайна засмага не захищає від сонячних опіків, сприяє ранньому старінню шкіри й може стати причиною серйозних запалень – кератиту, кон'юнктивіту, катаракти та меланоми очей.

Міф 6. Дорослим людям не потрібні щеплення.

Вакцинуватися від небезпечних захворювань необхідно протягом усього життя, а не тільки в дитинстві. У більшості вакцин є термін дії й з віком вони просто перестають захищати організм людини. Є специфічні вакцини – для літніх у групі ризику, для людей певних професій, від сезонних захворювань, від захворювань, в тому регіоні, який ви збираєтеся відвідати. Є спеціальні щеплення для майбутніх мам, які потрібно зробити під час підготовки до вагітності.

Міф 7. Червоні продукти є великим алергеном, ніж інші.

На жаль – ні. Алергени абсолютно не залежать від кольору продуктів. Як показують світові дослідження, найбільшими алергенами вважаються: молоко, яйця, риба, горіхи, пшениця.

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