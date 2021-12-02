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Лікарі розповіли про "здорову" їжу, яка може стати причиною розвитку серцевих захворювань

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Четвер 02 грудня 2021 08:17
Лікарі розповіли про "здорову" їжу, яка може стати причиною розвитку серцевих захворювань Фото: медики розповіли про їжу, яка може стати причиною розвитку серцевих захворювань (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Існують певні продукти, які можуть піддати вас підвищеному ризику серцевих захворювань. Правильна дієта може знизити цей ризик. Проте, деякі, здавалося б, здорові продукти також можуть стати причиною розвитку серцевих захворювань.

Про це повідомляє британське видання Express.

За словами системи охорони здоров'я Mercy Health, коли ви бачите їжу з етикеткою "знежирена" або "низький вміст жирів" то можете припустити, що вона корисна для вас, але швидше за все, така їжа може піддати вас ризику розвитку серцевих захворювань.

Справа в тому, що, коли виробники видаляють жир з продуктів, таких як заправки для салатів, вони додають в продукти більше натрію і цукру, щоб вони були смачними.

Вживання занадто великої кількості солі може підвищити кров'яний тиск і збільшити ризик серцевих захворювань.

Рекомендована добова доза солі для дорослих становить менше 6 грамів на день.

Національна служба охорони pдоров'я Англії заявляє, що yездорова дієта з високим вмістом жирів посилить затвердіння артерій і збільшить ризик серцевого нападу.

Ви повинні прагнути дотримуватися середземноморської дієти, що означає їсти більше хліба, фруктів, овочів і риби і менше м'яса.

Нагадаємо, експерти розповіли, як у жінок найчастіше проявляється інсульт.

Раніше вчені розповіли, що впливає на порушення серцевого ритму.

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