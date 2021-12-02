Врачи рассказали о "здоровой" пище, которая может стать причиной развития сердечных заболеваний

Существуют определенные продукты, которые могут подвергнуть вас повышенному риску сердечных заболеваний. Правильная диета может снизить этот риск. Тем не менее, некоторые, казалось бы, здоровые продукты также могут стать причиной развития сердечных заболеваний.

По словам системы здравоохранения Mercy Health, когда вы видите пищу с этикеткой "обезжиренная" или "низкое содержание жиров" то можете предположить, что она полезна для вас, но скорее всего, такая еда может подвергнуть вас риску развития сердечных заболеваний.

Дело в том, что, когда производители удаляют жир из продуктов, таких как заправки для салатов, они добавляют в продукты больше натрия и сахара, чтобы они были вкусными.

Употребление слишком большого количества соли может повысить кровяное давление и увеличить риск сердечных заболеваний.

Рекомендуемая суточная доза соли для взрослых составляет менее 6 граммов в день.

Национальная служба здравоохранения Англии заявляет, что нездоровая диета с высоким содержанием жиров усугубит затвердение артерий и увеличит риск сердечного приступа.

Вы должны стремиться придерживаться средиземноморской диеты, что означает есть больше хлеба, фруктов, овощей и рыбы и меньше мяса.