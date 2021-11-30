Як проявляється інсульт: ці симптоми найчастіше помітні у жінок

І потрібно знати, які ознаки говорять про небезпечне захворювання, оскільки це допоможе врятувати людині життя та уникнути серйозних наслідків інсульту.

Симптоми інсульту часом не завжди сигналізують про те, що розвивається небезпечний стан у людини.

Які симптоми інсульту найчастіше з'являються у жінок, розповіли на Medikforum.

"Чим раніше людина отримає лікування від інсульту, тим менш стійким виявиться завданий йому збиток, і тим меншою буде ймовірність його смерті", - підкреслюють лікарі.

За даними Американської асоціації з вивчення інсульту, чоловіки й жінки в багатьох випадках можуть відчувати схожі ознаки.

Як проявляється інсульт:

Асиметрія та опущення м'язів обличчя

Раптова сильна слабкість

Порушення мови

Проблеми із зором

Погана координація рухів

Втрата рівноваги

Дезорієнтація

Симптоми інсульту у жінок

А ось у жінок, за словами фахівців, картина інсульту може бути не так яскраво виражена. Часом жінки не помічають або не надають значення небезпечним ознаками – вони вважають їх недостатньо серйозними або лякаючими.

Перші ознаки інсульту у жінок можуть виглядати у вигляді сильної втоми та когнітивних розладів.

Може бути сплутаність свідомості та проблеми в пам'яті, дезорієнтація. Також такий стан може супроводжуватися нудотою або блювотою.

У жінок може статися рідкісний тип інсульту – тромбоз вен головного мозку. Такий інсульт буває, коли між мозком і черепом утворюється згусток крові. Він перешкоджає відтоку крові з дренажу.

При такому інсульті симптоми проявляються набагато повільніше, ніж при типовому. І це призводить до того, що за допомогою звертаються вже в більш важкому стані.

На що ще потрібно звернути увагу