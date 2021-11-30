Як проявляється інсульт: ці симптоми найчастіше помітні у жінок
Симптоми інсульту часом не завжди сигналізують про те, що розвивається небезпечний стан у людини.
І потрібно знати, які ознаки говорять про небезпечне захворювання, оскільки це допоможе врятувати людині життя та уникнути серйозних наслідків інсульту.
Які симптоми інсульту найчастіше з'являються у жінок, розповіли на Medikforum.
"Чим раніше людина отримає лікування від інсульту, тим менш стійким виявиться завданий йому збиток, і тим меншою буде ймовірність його смерті", - підкреслюють лікарі.
За даними Американської асоціації з вивчення інсульту, чоловіки й жінки в багатьох випадках можуть відчувати схожі ознаки.
Як проявляється інсульт:
- Асиметрія та опущення м'язів обличчя
- Раптова сильна слабкість
- Порушення мови
- Проблеми із зором
- Погана координація рухів
- Втрата рівноваги
- Дезорієнтація
Симптоми інсульту у жінок
А ось у жінок, за словами фахівців, картина інсульту може бути не так яскраво виражена. Часом жінки не помічають або не надають значення небезпечним ознаками – вони вважають їх недостатньо серйозними або лякаючими.
Перші ознаки інсульту у жінок можуть виглядати у вигляді сильної втоми та когнітивних розладів.
Може бути сплутаність свідомості та проблеми в пам'яті, дезорієнтація. Також такий стан може супроводжуватися нудотою або блювотою.
У жінок може статися рідкісний тип інсульту – тромбоз вен головного мозку. Такий інсульт буває, коли між мозком і черепом утворюється згусток крові. Він перешкоджає відтоку крові з дренажу.
При такому інсульті симптоми проявляються набагато повільніше, ніж при типовому. І це призводить до того, що за допомогою звертаються вже в більш важкому стані.
На що ще потрібно звернути увагу
- Головний біль
- Сплутана свідомість
- Судома
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