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Що впливає на порушення серцевого ритму: відповідь вас здивує

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Четвер 25 листопада 2021 21:02
Що впливає на порушення серцевого ритму: відповідь вас здивує Відомо, що впливає на порушення серцевого ритму (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско провели дослідження, в якому дізналися можливі причини поширених серцевих захворювань. Зокрема, вчені заявили, що вживання алкоголю пов’язане з більшою кількістю епізодів серцевої аритмії.

Тому знизити ризик фібриляції передсердь (ФП) можна, якщо уникати алкоголю, пише Medical Xpress.

Дослідники кажуть, що кофеїн був найбільш часто обраним тригером для тестування, але фахівці не знайшли жодних доказів короткострокового зв’язку між споживанням кофеїну та фібриляцією передсердь. Зазначається, що навпаки, вживання алкоголю показувало підвищений ризик фібриляції.

Загалом в експерименті взяли участь близько 450 осіб, понад 200 з яких були чоловіки.

Зокрема, учасники дослідження використовували мобільний пристрій для запису електрокардіограми разом із додатком для телефону, щоб виявити потенційні причини фібриляції передсердь. Серед критеріїв було:

  • вживання алкоголю та кофеїну;
  • недосипання чи сон на лівому боці;
  • переїдання;
  • дотримання конкретної дієти;
  • фізичні вправи.

Вкінці дослідження з'ясувалось, що вживання алкоголю було єдиним критерієм, який постійно призводив до значно більшої кількості епізодів фібриляції передсердь.

Нормалізувати серцевий ритм допоможе заняття несиловими видами спорту, а саме: йога, гімнастика, легка атлетика, плавання, які здійснюються звичайно згідно з рекомендаціями лікаря із встановленою тривалістю, частотою та інтенсивністю.

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