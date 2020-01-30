Лікарі розповіли, чому фрукти категорично не можна їсти на ніч

Лікарі пояснили, які наслідки може викликати пізній перекус фруктами
Лікарі розповіли, як пізнє поїдання фруктів може нашкодити організму і фігурі людини. Які наслідки може викликати дієта з фруктами на ніч - в матеріалі Styler.
Багато людей вважають фрукти - чи не найбільш нешкідливими продуктами для здоров'я. Але німецькі медики розвіяли популярний міф про те, що "яблучко в ніч - всі хвороби геть", пише Fit for Fun. На думку лікарів, вони можуть викликати проблеми з травленням, заважати заснути, а також сприяють набору зайвої ваги.
Медики радять уникати кислих фруктів, таких як ананаси, яблука, адже вони посилюють секрецію шлункового соку на ніч, що провокує печію.
Фруктоза, що міститься у великій кількості у фруктах, сприяє вечірньому припливу зайвої енергії, що викликає непотрібний тонус ввечері та заважає спокійно заснути.
Фрукти, які перетравлюються вночі, затримуються в товстій кишці, бродять і призводять до здуття живота.
Як і булочка на ніч, ввечері фрукти можуть нашкодити стрункій фігурі, оскільки зайвий жир накопичується в результаті метаболізму фруктози печінкою.