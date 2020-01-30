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Лікарі розповіли, чому фрукти категорично не можна їсти на ніч

STYLERЖиття    30.01.2020 - 22:17
Лікарі розповіли, чому фрукти категорично не можна їсти на ніч
Лікарі розповіли про шкідливість фруктів на ніч (колаж: РБК-Україна)

Лікарі пояснили, які наслідки може викликати пізній перекус фруктами

Лікарі розповіли, як пізнє поїдання фруктів може нашкодити організму і фігурі людини. Які наслідки може викликати дієта з фруктами на ніч - в матеріалі Styler.

Багато людей вважають фрукти - чи не найбільш нешкідливими продуктами для здоров'я. Але німецькі медики розвіяли популярний міф про те, що "яблучко в ніч - всі хвороби геть", пише Fit for Fun. На думку лікарів, вони можуть викликати проблеми з травленням, заважати заснути, а також сприяють набору зайвої ваги.

Печія

Медики радять уникати кислих фруктів, таких як ананаси, яблука, адже вони посилюють секрецію шлункового соку на ніч, що провокує печію.

Проблеми зі сном

Фруктоза, що міститься у великій кількості у фруктах, сприяє вечірньому припливу зайвої енергії, що викликає непотрібний тонус ввечері та заважає спокійно заснути.

Здуття живота

Фрукти, які перетравлюються вночі, затримуються в товстій кишці, бродять і призводять до здуття живота.

Зайва вага

Як і булочка на ніч, ввечері фрукти можуть нашкодити стрункій фігурі, оскільки зайвий жир накопичується в результаті метаболізму фруктози печінкою.

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