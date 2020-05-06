Лікарі розповіли про колосальну нестачу вітаміну D у українців під час карантину

Вітамін D в нестачі у більшості українців (колаж: РБК-Україна)

Українцям істотно не вистачає вітаміну D

Карантин в Україні через коронавірус продовжено до 22 березня, але вже з 11 числа почнуться ослаблення, і українцям можна буде гуляти в парках, скверах та відпочинкових зонах. Але чи можна підвищити рівень вітаміну D шляхом прогулянок в сонячну погоду? На це питання відповіли експерти.

За словами медиків, понад 80% населення України має дефіцит вітаміну D. При цьому дефіцит або недостатність вітаміну D зафіксовано у більш ніж 1 млрд населення Землі. Ці цифри по-справжньому лякають.

Експерти підкреслили, що перша оманлива думка, яка виникає - відновити недолік природним шляхом.

Але прогулянка навесні на сонці майже не впливає на рівень вітаміну D в організмі, тим більше, не усуває дефіцит, який спостерігається у більшої частини населення. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Київ LIVE Коронавірус".

Що робити?

Медики радять включити у свій раціон дієтичні добавки, що містять вітамін D. Саме в такому варіанті елемент швидше, легше та ефективніше засвоюється організмом, на відміну від природного шляху.

Варто зазначити, що перед прийманням будь-яких дієтичних добавок краще проконсультуватися зі своїм лікарем.

Нагадаємо, що через карантин в Україні хірурги не проводили планові операції. Але з 5 травня для цього правила зробили ряд винятків. Кабінет міністрів дозволив проводити певні медичні процедури при деяких умовах.