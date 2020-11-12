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Лікарі перерізали судину: смерть молодої дружини екс-глави МОЗ обростає скандалом

Київ, Четвер 12 листопада 2020 08:25
Лікарі перерізали судину: смерть молодої дружини екс-глави МОЗ обростає скандалом
Олександр Квіташвілі і Анастасія Островська (фото: facebook/Anastasiia_Ostrovska)
Автор: Світлана Мащенко

У смерті дружини екс-міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі Анастасії Островської з'ясувалися жахливі подробиці

Анастасія Островська, молода дружина колишнього міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі, померла після ускладнень рядової операції. З'ясувалося, що жінка ще місяць мучилася після хірургічного втручання.

35-річна Островська лягла на нескладну планову операцію з видалення каменів з жовчного міхура. Все повинно було закінчитися через 40 хвилин, але операція тривала 5 годин, пише Obozrevatel.

Більш того, операцію проводили лапароскопічним способом, тобто без великого розрізу на черевній порожнині. Але в якийсь момент лікарі помилково перерізали судину, яка забезпечувала кровопостачанням печінку.

Анастасію після декількох годин вдалося стабілізувати. Після чого жінка проходила реабілітацію. Але тут почалися проблеми з дренажами, через що знадобилася ще одна операція.

Лікарі перерізали судину: смерть молодої дружини екс-глави МОЗ обростає скандалом

Анастасія Островська (фото: facebook/Anastasiia_Ostrovska)

Ще через тиждень Настя знову потрапила на хірургічний стіл, а ще через день провели четверту операцію. Після чого дівчину ввели у наркотичний сон, але спроби лікарів були вже марні. Увечері 8 листопада Анастасія Островська померла.

Пізніше також з'ясувалося, що директор медустанови є другом сім'ї Квіташвілі. Поки що невідомо, чи будуть вони робити які-небудь дії, щоб покарати лікарів і клініку, де проводилася операція.

Олександр Квіташвілі очолював МОЗ в 2014-2016 роках.

Нагадаємо, що про смерть жінки стало відомо з соціальних мереж. Операцію нібито проводили в клініці "Борис". Але там поки не спростовують і не підтверджують цю інформацію.

Раніше ми писали, що від коронавірусу помер відомий лікар з Дніпра Борис Павленко. Він завідував відділенням інтенсивної терапії для новонароджених, де рятував недоношених дітей з критично низькою вагою.

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