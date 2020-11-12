Врачи перерезали сосуд: смерть молодой жены экс-главы Минздрава обрастает загадками

Александр Квиташвили и Анастасия Островская (фото: facebook/Anastasiia_Ostrovska)

В смерти жены экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили Анастасии Островской выяснились жуткие подробности

Анастасия Островская, молодая жена бывшего министра здравоохранения Александра Квиташвили, умерла после осложнений рядовой операции. Выяснилось, что женщина еще месяц мучилась после хирургического вмешательства.

35-летняя Островская легла на несложную плановую операцию по удалению камней из желчного пузыря. Все должно было закончиться через 40 минут, но операция длилась 5 часов, пишет Obozrevatel.

Более того, операцию проводили лапароскопическим способом, то есть без большого разреза на брюшной полости. Но в какой-то момент врачи по ошибке перерезали сосуд, который обеспечивал кровоснабжением печень.

Анастасию после нескольких часов удалось стабилизировать. После чего женщина проходила реабилитацию. Но тут начались проблемы с дренажами, из-за чего понадобилась еще одна операция.

Анастасия Островская (фото: facebook/Anastasiia_Ostrovska)

Еще через неделю Настя снова попала на хирургический стол, а еще через день провели четвертую операцию. После чего девушку ввели в наркотический сон, но попытки врачей были уже тщетны. Вечером 8 ноября Анастасия Островская умерла.

Позже также выяснилось, что директор медучреждения является другом семьи Квиташвили. Пока что неизвестно, будут ли они предпринимать какие-либо действия, чтобы наказать врачей и клинику, где проводилась операция.

Александр Квиташвили возглавлял Минздрав в 2014-2016 годах.

Напомним, что про смерть женщины стало известно из социальных сетей. Операцию якобы проводили в клинике "Борис". Но там пока не опровергают и не подтверждают данную информацию.

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