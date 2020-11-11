У Києві після операції померла молода дружина екс-міністра охорони здоров'я

Олександр Квіташвілі і Анастасія Островська (фото: jetsetter.ua)

Дружина екс-глави Міністерства охорони здоров'я Олександра Квіташвілі померла в Києві на операційному столі

У Києві померла молода дружина екс-голови МОЗ Олександра Квіташвілі. 35-річна Анастасія Островська померла через ускладнення після планової операції.

Політик, який очолював МОЗ в 2014-2016 роках, написав про трагедію в родині на своїй сторінці в Facebook. Згідно з інформацією на сторінці політика у Wikipedia, Анастасія померла ще 8 листопада. Видання Сһаѕ News пише, що жінці робили операцію у клініці "Борис".

Померла дружина колишнього глави МОЗ Анастасія Островська

Повідомляється, що Островській видаляли камені в жовчному міхурі. І нібито під час операції були пошкоджені судини. За життя жінки боролися впродовж десяти годин, але врятувати її не вдалося.

В клініці відмовляються розголошувати будь-яку інформацію про те, що трапилося. Тобто, вони не підтвердили, але і не спростували факти.

"Всім, хто пише. Так, Настя пішла. Учора ввечері. Слова співчуття - марні. Осягнути неможливо. Буде жити в пам'яті вічно. Коли і де буде прощання - поки не знаю", - написала Інна Голованчук у Facebook.

Анастасія Островська (фото: facebook.com/inna.golovanchuk)

Раніше ми писали, що від коронавірусу помер відомий лікар з Дніпра, який рятував недоношених новонароджених.

Нагадаємо, що 6 листопада помер Михайло Жванецький. Сатирикові нещодавно діагностували рак.