ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Коронавірус вбив відомого українського лікаря, який рятував недоношених дітей

Дніпро, Середа 11 листопада 2020 10:45
Коронавірус вбив відомого українського лікаря, який рятував недоношених дітей
Від коронавірусу помер відомий лікар з Дніпра Борис Павленко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Відомий лікар з Дніпра, який рятував крихітних дітей, помер від коронавірусу

Жертвою коронавірусу став відомий лікар з Дніпра Борис Анатолійович Павленко. Він завідував відділенням інтенсивної терапії для новонароджених в Обласній лікарні імені Мечникова і був висококласним фахівцем по виходжуванню недоношених діток.

Колеги тепло відгукуються в Facebook про 58-річного медика, життя якого обірвалося 10 листопада через COVID-19.

Борис Анатолійович займався найскладнішими дітками, які народжувалися з вагою від 0,5 кілограма.

Коронавірус вбив відомого українського лікаря, який рятував недоношених дітей

Борис Павленко за роботою (фото: facebook.com)

"Він був талановитий у всьому, за що брався! У свій час акушерська служба глибоко реформувалася. У тому числі перейшли на європейські стандарти в оцінці недоношених дітей. Тепер потрібно було виходжувати недоношених дітей з вагою 0,5 кг і основними ознаками життя: диханням і серцебиттям. У лікарні імені Мечникова терміново створили дитячу реанімацію і очолив її Борис Анатолійович. І вже за рік роботи у нього показники виявилися кращими за європейські", - пише Володимир Алексєєвич, колега Павленка.

Борис Павленко у 2006-му пройшов стажування в Перинатальному центрі клініки "Шаріте" в Берліні. Мав вищу категорію за спеціальністю "Дитяча анестезіологія".

За словами колег, він врятував безліч дітей.

Коронавірус вбив відомого українського лікаря, який рятував недоношених дітей

Борис Павленко врятував багатьох дітей (фото: facebook.com)

Нагадаємо, що станом на 11 листопада коронавірусом в Україні заразилися вже 489 808 осіб, 8 947 з них померло.

Раніше ми також писали, що від коронавірусу помер відомий український блогер-мільйонник, батько трьох дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Персони врачиКоронавірус

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся