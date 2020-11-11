Коронавірус вбив відомого українського лікаря, який рятував недоношених дітей

Від коронавірусу помер відомий лікар з Дніпра Борис Павленко (колаж: РБК-Україна)

Відомий лікар з Дніпра, який рятував крихітних дітей, помер від коронавірусу

Жертвою коронавірусу став відомий лікар з Дніпра Борис Анатолійович Павленко. Він завідував відділенням інтенсивної терапії для новонароджених в Обласній лікарні імені Мечникова і був висококласним фахівцем по виходжуванню недоношених діток.

Колеги тепло відгукуються в Facebook про 58-річного медика, життя якого обірвалося 10 листопада через COVID-19.

Борис Анатолійович займався найскладнішими дітками, які народжувалися з вагою від 0,5 кілограма.

Борис Павленко за роботою (фото: facebook.com)

"Він був талановитий у всьому, за що брався! У свій час акушерська служба глибоко реформувалася. У тому числі перейшли на європейські стандарти в оцінці недоношених дітей. Тепер потрібно було виходжувати недоношених дітей з вагою 0,5 кг і основними ознаками життя: диханням і серцебиттям. У лікарні імені Мечникова терміново створили дитячу реанімацію і очолив її Борис Анатолійович. І вже за рік роботи у нього показники виявилися кращими за європейські", - пише Володимир Алексєєвич, колега Павленка.

Борис Павленко у 2006-му пройшов стажування в Перинатальному центрі клініки "Шаріте" в Берліні. Мав вищу категорію за спеціальністю "Дитяча анестезіологія".

За словами колег, він врятував безліч дітей.

Борис Павленко врятував багатьох дітей (фото: facebook.com)

Нагадаємо, що станом на 11 листопада коронавірусом в Україні заразилися вже 489 808 осіб, 8 947 з них померло.

Раніше ми також писали, що від коронавірусу помер відомий український блогер-мільйонник, батько трьох дітей.