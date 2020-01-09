Лікарі пояснили небезпеку "невидимої" інфекції для жінок: хворіє кожна третя

Фахівці розповіли про небезпеку, яку несе таке захворювання як хламідіоз. Ця інфекція передається статевим шляхом, а також може передатися внутрішньоутробно або під час пологів малюкові. Найскладніше в хламідіозі – це те, що це захворювання протікає практично безсимптомно і виявити інфекцію можна тільки за допомогою спеціальних аналізів. Що це за захворювання розповіла акушер-гінеколог Тетяна Калина для видання "Здоров'я 24".

Вона зазначила, що збудник хламідіозу вкрай рідко передається через предмети побуту, постільну білизну або одяг. Найчастіше це захворювання вражає шийку матки і уретру. Якщо його вчасно не розпізнати, то хламідіоз може вразити порожнину матки, маткові труби, малий таз і черевну порожнину.

А це призводить до сумних наслідків:

Спайковий процес (спайки)

Непрохідність маткових труб.

Безпліддя.

Підвищений ризик позаматкової вагітності.

У вагітних жінок є ризик передчасного відходження навколоплідних вод і передчасних пологів.

Захворювання протікає безсимптомно і варто здавати аналізи щорічно. Але є ознаки, за якими жінка може запідозрити зараження. Це: слизово-гнійні виділення, міжменструальні кров'янисті виділення, симптоми циститу (запалення сечового міхура), контактні кровотечі (після статевого акту).

Хламідії можуть призвести і до інших негативних наслідків, таких як поразка суглобів (артрит), очей (кон'юнктивіт), горла (фарингіт).

Профілактика хламідіозу проста – використовувати презерватив і зберігати вірність своєму партнерові.

Щоб перевірити наявність хламідіозу в організмі, потрібно:

Здати урогенітальний мазок перед місячними, для проведення діагностики методом ПЛР.

Здати кров на IgM, адже IgG менш інформативний метод і тільки на його результатах лікування не проводиться. Якщо в аналізі IgG будуть виявлені хламідії, а в аналізі IgM їх немає – то лікування не потрібне, і це свідчить про перенесений хламідіоз.

Для лікування хламідіозу застосовують антибактеріальні препарати і що важливо – для правильного результату потрібно провести обстеження партнера, і при необхідності йому також призначають терапію. Під час лікування слід дотримуватися статевого спокою, а через місяць повторити аналізи.