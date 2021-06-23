Лікарі виявили небезпечний наслідок зловживання кавою: починаються напади

Так, спровокувати розвиток нападу мігрені може величезна кількість факторів, в тому числі й зловживання кофеїном.

Які симптоми мігрені?

Хто хоч раз у житті стикався з мігренню, знайомі з її неприємними проявами. Крім сильних головних болів, симптоми хвороби можуть включати нудоту, перепади настрою, чутливість до світла і звуку, а також зорові й слухові галюцинації. Тому так важливо уникати тригерів, здатних спровокувати напад.

За словами людей, які страждають на мігрень, зміни погодних умов, порушення сну, гормональні порушення, стрес, вживання деяких ліків, а також приймання їжі й напоїв можуть служити спусковим механізмом для розвитку нападу.

Як кофеїн впливає на напади мігрені?

Вчені з Медичного центру Beth Israel Deaconess (BIDMC) оцінили роль напоїв з кофеїном, як потенційної причини нападів мігрені.

Вони дійшли висновків, що серед пацієнтів, які стикалися з епізодичними приступами мігрені, вживання однієї-двох чашок кави в день не було пов'язано з виникненням головного болю.

Окрім того, навпаки три або більше чашок в день, збільшувало ризик розвитку нападу мігрені. Також зазначають, що напади виникали у той день, коли вживали каву, та на наступний.

Також недосип може тільки збільшити ризик мігрені. Адже роль кофеїну особливо складна, оскільки він може викликати напад, але також допомагає контролювати його симптоми. Вплив кофеїну залежить як від його дози, так і від частоти приймання.