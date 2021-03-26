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Лікарі назвали вік, після якого вже не можна худнути

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 19:22
Лікарі назвали вік, після якого вже не можна худнути Колаж РБК-Україна: Після цього віку не можна худнути
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі-дієтологи назвали вік, після якого схуднення може бути небезпечним для здоров'я. Експерти радять нормалізувати вагу і обрати для себе правильну дієту і раціон до досягнення цієї дати на календарі.

Про це пише zdorovia.com.ua.

Так, за словами, лікаря-геронтолога Юрія Конєва, схуднення для людей похилого віку може негативно позначитися на їхньому здоров'ї. Оскільки це може призвести до зміни стану організму.

"Існує єдина думка, що людям похилого і старечого віку худнути протипоказано. Зміна обміну речовин призводить до зміни фізіологічних параметрів. Ці показники негативно позначаться на здоров'ї людини похилого віку", - розповів фахівець.

Фахівець радить привести вагу до норми, поки вам не виповнилося 60 років, аби організм не вимагав надлишку їжі.

Лікар пояснив, що з часом енергетичні потреби знижуються, а розтягнутий шлунок каже, що йому хочеться їсти знову і знову. Таким чином, важливо усунути подібний дисонанс.

Раніше відомий фітнес-тренер назвав два правила, які допоможуть схуднути раз і назавжди.

Також експерти назвали три ранкові звички, що заважають вам схуднути

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