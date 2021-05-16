Лікарі назвали список найкорисніших продуктів у світі: деякі дуже смачні
Здорове харчування допомагає зберегти бадьорість, рухливість і молодість організму на багато років. Медики та дієтологи ведуть постійні суперечки про те, які ж продукти насправді є найкориснішими.
Фахівці видання Healthline склали повний список найкорисніших продуктів, які можуть стати основою будь-якого раціону. Деякі з цих продуктів ще й дуже смачні.
Найкорисніші в цьому списку - фрукти і ягоди. Вони солодкі, в них багато вітамінів і їх можна вживати сирими, без будь-якої термічної обробки.
- Яблуко
- Авокадо
- Банан
- Чорниця
- Апельсин
- Полуниця
Також не варто відмовлятися, від вишні, винограду, грейпфрута, ківі, лимонів, манго, дині, оливок, персиків, ананасів, сливи та малини.
Наступним пунктом в списку йдуть яйця - вони є важливою частиною раціону будь-якої людини.
Далі - м'ясо. Цей продукт потрібно ретельно готувати, і вибирати потрібно деякі види, які насправді додадуть поживних речовин і не зашкодять організму.
- Нежирна яловичина
- Курячі грудки
- Баранина (ягнятина)
У свій список медики включили горіхи та насіння, оскільки вони можуть допомогти скинути вагу, попри на високий вміст жирів і калорій. У них багато магнію і вітаміну Е, і вони відмінно підходять для перекусів протягом дня.
- Мигдаль
- Насіння Чіа
- Кокос
- Горіхи макадамія
- Волоський горіх
Жоден раціон харчування не обійдеться без овочів, оскільки в них міститься потужне джерело поживних речовин. Їх потрібно їсти багато, щодня і різноманітність допоможе зробити меню вельми цікавим.
- Спаржа
- Болгарський перець
- Броколі
- Морква
- Цвітна капуста
- Огірок
- Часник
- Капуста кале
- Цибуля
- Помідор
Також варто включити в раціон: артишоки, брюссельську капусту, білокачанну капусту, селеру, баклажани, цибулю-порей, салат, гриби, редис, гарбуз, мангольд, ріпу і кабачки.
Далі - риба і морепродукти. Ці продукти обов'язково повинні бути на столі хоча б раз на тиждень. У них міститься омега-3 жирні кислоти і йод, які необхідні для здоров'я людини.
- Лосось
- Сардина
- Молюски
- Креветка
- Форель
- Тунець
Крупи та зерна теж повинні бути в раціоні, але їх частина повинна бути невеликою, оскільки це – вуглеводи.
- Коричневий рис
- Вівса
- Кіноа
Як не дивно, в раціоні харчування обов'язково повинен бути хліб. Але не варто налягати на білий хліб високого ступеня перероблення. Вибирати потрібно корисні види хліба.
Єзекіїльський хліб - з органічно пророслих цільних зерен.
Домашній хліб з низьким вмістом вуглеводів
У своє меню включіть також бобові - відмінний рослинне джерело білка. Але візьміть у звичку замочувати перед вживанням, щоб позбутися від антинутрієнтів.
- Зелена квасоля
- Квасоля
- Сочевиця
- Арахіс
З молочних продуктів фахівці радять вибирати: сир, незбиране молоко, йогурти.
Без жирів і масел раціон харчування не обійдеться. Але потрібно знати, які саме продукти підуть на користь.
- Масло від корів трав'яного прикорму
- Кокосове масло
- Оливкова олія першого холодного віджиму
І завершує список найкорисніших продуктів у світі картопля. Також фахівці радять використовувати яблучний оцет і вживати темний шоколад.
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