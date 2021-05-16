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Лікарі назвали список найкорисніших продуктів у світі: деякі дуже смачні

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Неділя 16 травня 2021 14:22
Лікарі назвали список найкорисніших продуктів у світі: деякі дуже смачні Фото: лікарі склали список найкорисніших продуктів у світі (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Здорове харчування допомагає зберегти бадьорість, рухливість і молодість організму на багато років. Медики та дієтологи ведуть постійні суперечки про те, які ж продукти насправді є найкориснішими.

Фахівці видання Healthline склали повний список найкорисніших продуктів, які можуть стати основою будь-якого раціону. Деякі з цих продуктів ще й дуже смачні.

Найкорисніші в цьому списку - фрукти і ягоди. Вони солодкі, в них багато вітамінів і їх можна вживати сирими, без будь-якої термічної обробки.

  • Яблуко
  • Авокадо
  • Банан
  • Чорниця
  • Апельсин
  • Полуниця

Також не варто відмовлятися, від вишні, винограду, грейпфрута, ківі, лимонів, манго, дині, оливок, персиків, ананасів, сливи та малини.

Наступним пунктом в списку йдуть яйця - вони є важливою частиною раціону будь-якої людини.

Далі - м'ясо. Цей продукт потрібно ретельно готувати, і вибирати потрібно деякі види, які насправді додадуть поживних речовин і не зашкодять організму.

  • Нежирна яловичина
  • Курячі грудки
  • Баранина (ягнятина)

У свій список медики включили горіхи та насіння, оскільки вони можуть допомогти скинути вагу, попри на високий вміст жирів і калорій. У них багато магнію і вітаміну Е, і вони відмінно підходять для перекусів протягом дня.

  • Мигдаль
  • Насіння Чіа
  • Кокос
  • Горіхи макадамія
  • Волоський горіх

Жоден раціон харчування не обійдеться без овочів, оскільки в них міститься потужне джерело поживних речовин. Їх потрібно їсти багато, щодня і різноманітність допоможе зробити меню вельми цікавим.

  • Спаржа
  • Болгарський перець
  • Броколі
  • Морква
  • Цвітна капуста
  • Огірок
  • Часник
  • Капуста кале
  • Цибуля
  • Помідор

Також варто включити в раціон: артишоки, брюссельську капусту, білокачанну капусту, селеру, баклажани, цибулю-порей, салат, гриби, редис, гарбуз, мангольд, ріпу і кабачки.

Далі - риба і морепродукти. Ці продукти обов'язково повинні бути на столі хоча б раз на тиждень. У них міститься омега-3 жирні кислоти і йод, які необхідні для здоров'я людини.

  • Лосось
  • Сардина
  • Молюски
  • Креветка
  • Форель
  • Тунець

Крупи та зерна теж повинні бути в раціоні, але їх частина повинна бути невеликою, оскільки це – вуглеводи.

  • Коричневий рис
  • Вівса
  • Кіноа

Як не дивно, в раціоні харчування обов'язково повинен бути хліб. Але не варто налягати на білий хліб високого ступеня перероблення. Вибирати потрібно корисні види хліба.

Єзекіїльський хліб - з органічно пророслих цільних зерен.

Домашній хліб з низьким вмістом вуглеводів

У своє меню включіть також бобові - відмінний рослинне джерело білка. Але візьміть у звичку замочувати перед вживанням, щоб позбутися від антинутрієнтів.

  • Зелена квасоля
  • Квасоля
  • Сочевиця
  • Арахіс

З молочних продуктів фахівці радять вибирати: сир, незбиране молоко, йогурти.

Без жирів і масел раціон харчування не обійдеться. Але потрібно знати, які саме продукти підуть на користь.

  • Масло від корів трав'яного прикорму
  • Кокосове масло
  • Оливкова олія першого холодного віджиму

І завершує список найкорисніших продуктів у світі картопля. Також фахівці радять використовувати яблучний оцет і вживати темний шоколад.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі розповіли, кому суворо заборонено їсти мед.

А також розповідали про те, що медики пояснили, кому протипоказаний зелений часник.

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