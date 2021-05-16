Лікарі назвали список найкорисніших продуктів у світі: деякі дуже смачні

Здорове харчування допомагає зберегти бадьорість, рухливість і молодість організму на багато років. Медики та дієтологи ведуть постійні суперечки про те, які ж продукти насправді є найкориснішими.

Фахівці видання Healthline склали повний список найкорисніших продуктів, які можуть стати основою будь-якого раціону. Деякі з цих продуктів ще й дуже смачні.

Найкорисніші в цьому списку - фрукти і ягоди. Вони солодкі, в них багато вітамінів і їх можна вживати сирими, без будь-якої термічної обробки.

Яблуко

Авокадо

Банан

Чорниця

Апельсин

Полуниця

Також не варто відмовлятися, від вишні, винограду, грейпфрута, ківі, лимонів, манго, дині, оливок, персиків, ананасів, сливи та малини.

Наступним пунктом в списку йдуть яйця - вони є важливою частиною раціону будь-якої людини.

Далі - м'ясо. Цей продукт потрібно ретельно готувати, і вибирати потрібно деякі види, які насправді додадуть поживних речовин і не зашкодять організму.

Нежирна яловичина

Курячі грудки

Баранина (ягнятина)

У свій список медики включили горіхи та насіння, оскільки вони можуть допомогти скинути вагу, попри на високий вміст жирів і калорій. У них багато магнію і вітаміну Е, і вони відмінно підходять для перекусів протягом дня.

Мигдаль

Насіння Чіа

Кокос

Горіхи макадамія

Волоський горіх

Жоден раціон харчування не обійдеться без овочів, оскільки в них міститься потужне джерело поживних речовин. Їх потрібно їсти багато, щодня і різноманітність допоможе зробити меню вельми цікавим.

Спаржа

Болгарський перець

Броколі

Морква

Цвітна капуста

Огірок

Часник

Капуста кале

Цибуля

Помідор

Також варто включити в раціон: артишоки, брюссельську капусту, білокачанну капусту, селеру, баклажани, цибулю-порей, салат, гриби, редис, гарбуз, мангольд, ріпу і кабачки.

Далі - риба і морепродукти. Ці продукти обов'язково повинні бути на столі хоча б раз на тиждень. У них міститься омега-3 жирні кислоти і йод, які необхідні для здоров'я людини.

Лосось

Сардина

Молюски

Креветка

Форель

Тунець

Крупи та зерна теж повинні бути в раціоні, але їх частина повинна бути невеликою, оскільки це – вуглеводи.

Коричневий рис

Вівса

Кіноа

Як не дивно, в раціоні харчування обов'язково повинен бути хліб. Але не варто налягати на білий хліб високого ступеня перероблення. Вибирати потрібно корисні види хліба.

Єзекіїльський хліб - з органічно пророслих цільних зерен.

Домашній хліб з низьким вмістом вуглеводів

У своє меню включіть також бобові - відмінний рослинне джерело білка. Але візьміть у звичку замочувати перед вживанням, щоб позбутися від антинутрієнтів.

Зелена квасоля

Квасоля

Сочевиця

Арахіс

З молочних продуктів фахівці радять вибирати: сир, незбиране молоко, йогурти.

Без жирів і масел раціон харчування не обійдеться. Але потрібно знати, які саме продукти підуть на користь.

Масло від корів трав'яного прикорму

Кокосове масло

Оливкова олія першого холодного віджиму

І завершує список найкорисніших продуктів у світі картопля. Також фахівці радять використовувати яблучний оцет і вживати темний шоколад.