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Лікарі назвали основні симптоми раку легенів: важливо не пропустити!

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Понеділок 10 січня 2022 17:38
Лікарі назвали основні симптоми раку легенів: важливо не пропустити! Онкологи назвали основні симптоми раку легенів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Онкологічні захворювання дуже важливо виявити на ранніх стадіях. Це допомагає поставити діагноз і призначити відповідне лікування, яке допоможе істотно продовжити життя людини та навіть повністю побороти хворобу.

Медики назвали основні симптоми раку легенів, які проявляються на ранніх стадіях. Про це інформує Medicina.ua.

Як пояснюють онкологи, рак легенів є однією з найнебезпечніших і поширених форм раку.

Своєчасна діагностика і медична допомога може істотно підвищити можливість позбутися від хвороби. Пацієнтам потрібно звернутися до лікарів відразу, як тільки вони виявлять у себе один або кілька симптомів з цього списку.

1. Істотна втрата у вазі, яка не пов'язана з дієтами та спробами схуднути.

2. Кашель, який довго не проходить, і він турбує людину на постійній основі без наявності простудних захворювань.

3. Задишка, яка виникає навіть при відсутності фізичної активності.

4. Часте відчуття безсилля. Бадьорість не з'являється навіть після повноцінного відпочинку.

5. Зниження інтересу до життя та апатія

6. Апетит почав істотно знижуватися

7. З'явилися відчутні больові відчуття в області грудної клітини

8. З'явилася проблема набряклості в області шиї або обличчя

9. Невелике підвищення температури тіла без особливих причин

10. На більш пізніх стадіях - кашель з кров'ю

Як відзначають медики, на перших стадіях захворювання рак легенів може маскуватися під простудні захворювання, уповільнений бронхіт, пневмонію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які симптоми онкології можна виявити на обличчі та шиї.

А також розповідали про те, що названі напої, які можуть викликати рак кишечника.

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