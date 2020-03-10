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Лікарі назвали найбільш небезпечний алкоголь: справа не в спирті

STYLERЖиття    10.03.2020 - 08:31
Лікарі назвали найбільш небезпечний алкоголь: справа не в спирті
Лікарі назвали найбільш небезпечний алкоголь (фото: pixabay.com)

Алкоголь може стати небезпечним незалежно від вмісту в ньому спирту

Лікарі розповіли про найнебезпечніший для організму людини алкоголь. На цю тему висловилися фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

На думку лікарів, будь-який алкоголь у будь-якій кількості завдає шкоди організму людини. Але порівнювати вплив одного келиха за вечір, і нон-стоп вечірку зі змаганням, хто більше вип'є, все ж не можна.

Хоча будь-який алкоголь шкідливий, найбільш небезпечними є різноманітні коктейлі. І справа тут навіть не ц вмісті спирту, а у всіляких барвниках та іншій хімії, яку у великій кількості додають в подібні напої.

Дісталося від експерта і заводському пиву. Вся справа в тому, що більшість підприємств виробляє напій з концентрату, а не виготовляє шляхом природного бродіння.

До речі, деякі дослідники до небезпечного алкоголю одностайно відносять пиво. Причому пов'язано це не з вмістом спирту або способом бродіння.

Відзначимо, що раніше дослідникам вдалося виявити деякі корисні властивості алкоголю. Як виявилося, за певних умов вживання алкогольних напоїв може покращувати пам'ять.

З усім тим, зловживання алкогольними напоями призводить до непоправних наслідків для людського організму. Цей факт заперечити складно.

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