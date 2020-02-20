Вчені приголомшили фактом про алкоголь: він корисний

Алкоголь може бути корисним (фото: pixabay.com)

Вчені розповіли дивний факт про алкоголь

Британські вчені розповіли про дивовижний факт про алкоголь. Якщо його вживати в домашніх умовах - він може покращувати пам'ять. Про це повідомили фахівці з Ексетерського університету, пише Scientific Reports.

Вчені провели експеримент, в якому брали участь добровольці у віці від 18 до 54 років. Всі люди перебували вдома і їм пропонували вивчити нові слова із зайвими літерами, які дуже схожі на справжні. Одним людям дали вжити невелику кількість спиртного, а інші пили просто воду. В результаті досвіду з'ясувалося, що ті, хто вжив алкоголь - змогли запам'ятати більше слів, а це значить, що вони проявили більше здібностей до навчання, ніж ті, хто були тверезими.

За словами вчених, мова йде про вживання алкоголю лише у малих дозах. У той же час, вживання алкоголю у великих кількостях може погіршити не тільки пам'ять, але і в цілому стан здоров'я людини, повідомили вони.

Як ми раніше повідомляли, американські вчені з'ясували, що до розвитку проблем з серцево-судинною системою в першу чергу веде неякісний сон. Постійне недосипання або погана якість сну ведуть до переїдання і ожиріння, а саме це негативно позначається на роботі серця