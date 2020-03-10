ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Врачи назвали самый опасный алкоголь: дело не в спирте

STYLERЖизнь    10.03.2020 - 08:31
Врачи назвали самый опасный алкоголь: дело не в спирте
Врачи назвали самый опасный алкоголь (фото: pixabay.com)

Алкоголь может стать опасным вне зависимости от содержания в нем спирта

Врачи рассказали о самом опасном для организма человека алкоголе. На эту тему высказались специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По мнению врачей, любой алкоголь в любом количестве наносит вред организму человека. Но сравнивать воздействие одного бокала за вечер, и нон-стоп вечеринку с соревнованием, кто больше выпьет, все же нельзя.

Хотя любой алкоголь вреден, наиболее опасными являются различные коктейли. И дело тут даже не в содержании спирта, а во всевозможных красителях и другой химии, которую в большом количестве добавляют в подобные напитки.

Досталось от эксперта и заводскому пиву. Все дело в том, что большинство предприятий производит напиток из концентрата, а не изготавливает путем естественного брожения.

К слову, некоторые исследователи к опасному алкоголю единогласно относят пиво. Причем связано это не с содержанием спирта или способом брожения.

Отметим, что ранее исследователям удалось выявить некоторые полезные свойства алкоголя. Как оказалось, при определенных условиях употребление алкогольных напитков может улучшать память.

Тем не менее, злоупотребление алкогольными напитками приводит к непоправимым последствиям для человеческого организма. Этот факт оспорить сложно.

Отмена запрета на ночную продажу алкоголя в Киеве: когда начнет действовать Евростат сравнил цены на алкоголь в странах Европы
Новости Украины алкоголь
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь