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Лікарі назвали найнебезпечніший алкогольний напій: спирту в ньому небагато

STYLERЖиття    06.02.2020 - 22:19
Лікарі назвали найнебезпечніший алкогольний напій: спирту в ньому небагато
Лікарі назвали найбільш небезпечний алкогольний напій (колаж: РБК-Україна)

Медики вважають, що цей алкоголь дуже шкодить серцю

Лікарі назвали найбільш небезпечний для здоров'я людини алкогольний напій. Причому шкода від нього не пов'язана з процентним вмістом спита. Експерти вважають, що це популярне й улюблене багатьма українцями пиво. Чому цей алкоголь вважається дуже шкідливим - в матеріалі Styler.

На думку медиків, у пиві міститься шкідливий радіотоксичний метал кобальт. Він потрапляє туди з хмелю, шишки якого використовують у пивоварінні. Річ у тому, що рослина має властивість витягувати з ґрунту важкі метали в процесі росту.

Так, гранична доза кобальту, міститься вже в 375 мілілітрах пива. І фактор ціни абсолютно не впливає на кількість металу в напої. Важкі метали при попаданні в організм людини, чинять згубну дію на серце, бо здатні викликати кардіопатію.

Цікавим фактом є те, що про шкідливість кобальту люди дізналися завдяки середньовічним художникам, які рано вмирали через токсичність фарб. Так, синій колір вони отримували зі сполук важкого металу, який так і називався "кобальт синій".

При цьому самим безпечним алкогольним напоєм, на думку лікарів, є червоне сухе вино. Воно багате на вітаміни, мікроелементи, а також містить антиоксиданти. Але й тут важливо знати міру.

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