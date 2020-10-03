Лікарі назвали найшкідливіші продукти для сніданку: виключіть їх негайно

Названо найбільш шкідливі продукти для сніданку (фото: freepik)

Лікарі розповіли, що ніколи не потрібно готувати на сніданок, щоб уникнути проблем зі здоров'ям

Дієтологи назвали найшкідливіші продукти для сніданку, від яких варто відмовитися, щоб не підірвати здоров'я. Причому деякі з них багато українців готують собі ледь не кожен день.

Всі знають, що ранкова трапеза дуже важлива, адже вона дає заряд на цілий день. Тому відмовившись від деяких продуктів, незабаром ви зможете відчути, що ваше здоров'я покращилося. Про це пише telegraf.com.ua.

Мюслі і "швидкі" каші

Хоча страви з крупи дуже корисні, адже вони містять багато поживних речовин, в тому числі клітковини, корисних вуглеводів, "швидкі" каші і мюслі таких якостей, на жаль, позбавлені.

Горіхові і шоколадні пасти

Ці, улюблені багатьма продукти, насправді не містять натуральних компонентів - горіхів і шоколаду. Вони зроблені з гідролізуваних рослинних олій (пальмової або кокосової), сухого молока, масла какао, лецитину і смакових добавок.

Плавлений сир

Хоча багато хто думає, що такий бутерброд менш шкідливий, ніж з ковбасою або твердим сиром, це не так. Річ у тому, що плавлені сирки майже повністю складаються з жиру, а користі від них практично ніякої.

Солодкі сирні сирки

Сир, безумовно, корисний продукт. Але в промислових сирних сирках з надлишком цукру, більше шкоди, ніж користі. Фахівці радять віддати перевагу домашнім сирникам, запіканці, або простому сиру.

Соки в пакеті

У таких соках міститься занадто багато цукру, лимонної кислоти, інших консервантів. Крім того, замість м'якоті в деякі соки додають буряковий жмих (відходи переробки цукрових буряків).

Бутерброди з ковбасою

Хліб з пшеничного борошна з вершковим маслом і ковбасними виробами - поєднання, що містить максимальну кількість швидких вуглеводів і шкідливих жирів.

Кондитерська продукція промислового виробництва

Будь-які кондитерські смаколики являють собою набір швидких вуглеводів і великої кількості тваринних жирів. Продукт містить масу калорій і має дуже високий глікемічний індекс. Такий сніданок сприяє набору зайвої ваги.

Раніше лікарі назвали найбільш шкідливу зелень, яка здатна боротися з раком і навіть знеболювати.

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