Названі продукти, що відновлюють печінку: допомагають навіть при цирозі

Вчені та лікарі давно визначили позитивний вплив зміни раціону харчування на печінку. Окрім виключення шкідливої їжі, особливо тієї, яка багата холестерином, лікарі рекомендують включити деякі продукти, щоб процес відновлення органу відбувався швидше. Як відновити печінку після алкоголю та інших захворювань – розповідає видання Eurek Alert.

Якщо шкода фастфуду, алкоголю, солодкої та жирної їжі очевидна, то про те, що печінці може нашкодити щавель або журавлина, при вже наявній печінковій патології, знають небагато. Кислі ягоди та зелень можуть викликати серйозне загострення вже наявних захворювань печінки, оскільки надлишково навантажують орган перероблюванням кислоти. Тільки максимально скоротивши споживання шкідливих для печінки продуктів можна зменшити ризики, пов'язані з порушенням функціонування печінки і її станом, підкреслюють медики.

Які продукти корисні для печінки?

Лікарі назвали список продуктів, які сприяють нормалізації роботи органу, не перевантажують печінку, сприяють швидкому відновленню пошкоджених клітин печінки.

Список корисних продуктів для печінки:

насіння льону;

капуста (білокачанна, цвітна і броколі);

нежирні сорти риби;

стиглі фрукти і ягоди некислих сортів;

молочні продукти невисокої жирності;

вегетаріанські страви, відварені, тушковані, запечені;

курячі яйця (не більше 1 яйця в день);

морква і буряк;

виноград без шкірки, кавун, хурма;

натуральні фруктові та овочеві соки.

Проте медики підкреслюють, що займатися самолікуванням у випадку з печінкою особливо небезпечно. Коригувати раціон при наявності хвороб може тільки фахівець. Лікарі підкреслюють, що список рекомендованих продуктів підійде для профілактики хвороб печінки.

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