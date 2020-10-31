Названы продукты, восстанавливающие печень: помогают даже при циррозе

Ученые и врачи давно определили положительное влияние изменения рациона питания на печень. Помимо исключения вредной пищи, особенно той, которая богата холестерином, врачи рекомендуют включить некоторые продукты, чтобы процесс восстановления органа происходил быстрее. Как восстановить печень после алкоголя и других заболеваний – рассказывает издание Eurek Alert.

Если вред фастфуда, алкоголя, сладкой и жирной пищи очевиден, то о том, что печени может навредить щавель или клюква, при уже имеющейся печеночной патологии, знают немногие. Кислые ягоды и зелень могут вызвать серьезное обострение уже существующих заболеваний печени, так как избыточно нагружают орган переработкой кислоты. Только максимально сократив потребление вредных для печени продуктов можно уменьшить риски, связанные с нарушением функционирования печени и ее состоянием, подчеркивают медики.

Какие продукты полезны для печени?

Врачи назвали список продуктов, которые способствуют нормализации работы органа, не перегружают печень, способствуют скорейшему восстановлению поврежденных клеток печени.

Список полезных продуктов для печени:

семена льна;

капуста (белокочанная, цветная и брокколи);

нежирные сорта рыбы;

спелые фрукты и ягоды некислых сортов;

молочные продукты невысокой жирности;

вегетарианские блюда, отварные, тушеные, запеченные;

куриные яйца (не более 1 яйца в день);

морковь и свекла;

виноград без кожицы, арбуз, хурма;

натуральные фруктовые и овощные соки.

Однако медики подчеркивают, что заниматься самолечением в случае с печенью особенно опасно. Корректировать рацион при наличии болезней может только специалист. Врачи подчеркивают, что список рекомендованных продуктов подойдет для профилактики болезней печени.

Напомним, что ранее врач рассказала, почему алкоголь и антибиотики строго запрещено смешивать.

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