Лікар розповіла, чому алкоголь і антибіотики суворо заборонено змішувати

Чому не можна змішувати антибіотики і алкоголь (фото: freepik)

Змішування алкоголю з антибіотиками загрожує серйозними неприємностями

Лікар розповіла, чому не можна змішувати антибіотики з алкоголем, і чим це загрожує. Справа в тому, що деякі препарати майже напевно чреваті побічними ефектами, якщо їх змішати з алкоголем.

Таку думку висловила Джессіка Нухаванді, фармацевт з Лос-Анджелеса, пише glavred. Нухаванді перерахувала антибіотики, які категорично не можна вживати одночасно з алкоголем:

Метронідазол (Флагіл) - антибіотик, який використовують для лікування бактеріальних або паразитарних вагінальних інфекцій, шлунково-кишкового тракту, печінки або мозку.

Тинідазол (Тиндамакс) - використовують для лікування вагінальних інфекцій і ШКТ.

При прийомі цих препаратів потрібно повністю відмовитися від алкоголю, навіть спиртовмісних ліків.

Якщо ж ви вживаєте алкоголь з цими ліками, швидше за все у вас виникнуть спазми в животі, нудота, головний біль, блювання, прискорене серцебиття. Зазвичай побічні ефекти проходять протягом декількох годин, але якщо так не відбувається, зверніться за невідкладною допомогою.

Лікар розповіла і про інші антибіотики, які несумісні з алкоголем. Але побічні ефекти тут можуть бути менш серйозними.

Сульфаметоксазол-триметоприм (Бактрим ДС) - приймають при інфекціях сечовивідних шляхів і шкіри.

Цефотетан (цефотан) - ним лікують бактеріальні інфекції легенів, шкіри.

Лінезолід (Зивокс) - його призначають для лікування інфекцій шкіри, пневмонії. Поєднання того препарату з алкоголем може викликати стрибок тиску.

Ізоніазид (нидразид) використовується для лікування туберкульозу. Разом з алкоголем може призвести до ураження печінки.

Лікар додала, що існує багато антибіотиків, які не вступлять в таку гостру реакцію з алкоголем. Але вживання алкоголю безпосередньо не вплине на ефективність препаратів. І, можливо, вашому організму доведеться витратити більше часу на те, щоб одужати.

Раніше лікар розповіла, чим небезпечна чарочка за вечерею. І кому не можна захоплюватися вживанням алкоголю навіть у малих дозах під час їжі.