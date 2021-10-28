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Лікарі назвали копійчаний овоч, який різко знижує рівень цукру на 50%

Автор: Тетяна Самарук

За прогнозами фахівців, у Великобританії майже кожен десятий житель матиме цукровий діабет 2 типу до 2030 року. Як відомо, найважливішим аспектом контролю цукрового діабету є регулювання рівня цукру в крові. Зокрема, це можна зробити за допомогою змін у дієті.

Дослідження показало, що дешевий інгредієнт, а саме екстракт цибулі, може спричинити різке зниження рівня цукру в крові, пише express.

Як знизити рівень цукру в крові

За словами дослідника Ентоні Оджі з Університету штату Дельта в Нігерії, цибуля дешева і доступна та може використовуватись при лікуванні пацієнтів з цукровим діабетом.

Зокрема, під час дослідження вчені давали метформін і різні дози екстракту цибулі - 200, 400 і 600 міліграмів на кілограм ваги щодня трьом групам щурів з медичним діабетом.

Основною метою було з'ясувати, чи посилить це дію препарату.

Вони також давали метформін і екстракт цибулі трьом групам щурів без діабету з нормальним рівнем цукру в крові для порівняння. Важливо, що метформін є одним з основних препаратів для лікування цукрового діабету.

У підсумку дві дози цибульного екстракту, 400 і 600 мг/кг/день, сильно знижували рівень цукру в крові натще у щурів хворих на цукровий діабет. Повідомляється, що екстракт цибулі також знизив загальний рівень холестерину у діабетичних щурів.

"Нам потрібно дослідити механізм, за допомогою якого цибуля призвела до зниження рівня глюкози в крові", – сказав Оджі та додав, що поки немає докладних пояснень цьому.

Симптоми цукрового діабету 2 типу включають:

  • Часте ходіння до туалету, особливо вночі;
  • Постійне відчуття спраги;
  • Відчуття сильної втоми;
  • Схуднення без причини;
  • Довге загоювання ран.

Раніше ми повідомляли, які горіхи зміцнюють імунітет і допомагають боротися з діабетом.

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