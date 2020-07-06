Лікарі назвали групу крові, яку найбільше "люблять" комарі

Лікарі розповіли про "найпопулярнішу" серед комарів групу крові. Адже багатьом доводилося спостерігати, як кровопивці найчастіше "вибирають" кого-небудь з компанії на природі. І цю людину кусають частіше за інших.

Не так давно групі вчених вдалося з'ясувати, чому відбувається саме так. Комарі, як виявилося, обирають найпопулярнішу у світі групу крові - першу. Далі йде друга група, пише LiveWell.

Але не тільки цей фактор може привернути до вас рой жалких комах. Доктор Ніколь Бауманн-Блекмор пояснює, говорить, що серед двох людей комарі виберуть того, у кого вище температура тіла - через генетики, недавній фізичної активності, хвороби або вагітності.

Крім того магнітом для комарів ви можете стати якщо надягнете чорну, темно-синю або червону одяг.

А одне дослідження навіть показало, що комарі приваблюють людей, які пили пиво - і це не залежало ні від одного з перерахованих вище факторів. Так що вибирайте для літнього відпочинку на природі інші напої.

Лікарі рекомендують не ризикувати і обробляти шкіру і одяг спецзасобами. Адже укуси комарів можуть викликати сильну алергічну реакцію. Протестуйте спрей або крем на маленькій ділянці шкіри, щоб переконатися у відсутності реакції шкіри на засіб.

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