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Лікарі назвали головну небезпеку хліба, яка підриває наше здоров'я

Автор: Світлана Мащенко

Фахівці пояснили, чому хліб може бути дуже шкідливим

Медики назвали головну небезпеку хліба, яка може призвести до розвитку цукрового діабету, порушення метаболізму, набору ваги і серцево-судинних хвороб.

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І вся справа не в борошні, а в цукрі, яким з надлишком підсолоджують хліб. Адже буває так, що ми віддаємо перевагу темним сортам хліба замість білого, але часто чорний хліб буває більш солодким. Так, в Ірландії суд постановив, що одна з мереж ресторанів швидкого харчування пече хліб з надмірною кількістю глюкози, пише The Guardian.

Тепер ресторан змушений перевести свої фірмові булочки в категорію кондитерських виробів. Адже відповідно до стандартів країни в хлібі повинно бути не більше 2% вмісту цукру. А в булочках його було в п'ять разів більше.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я встановили добову норму цукру для дорослої людини. Це не більш 10% від денної норми калорій. При цьому краще вживати ще менше цукру - не більше 5% або близько 25 грамів.

Лікарі кажуть, що значна кількість цукру підвищує ризик виникнення серцевих захворювань. Крім того, перевищення норми цукру веде до розвитку цукрового діабету другого типу і підвищення ваги.

Раніше ми писали, що журналісти провели інспекцію по магазинах з "білоруськими продуктами" і розповіли всю правду про якість масла і згущеного молока в них.

Крім того, нещодавно лікарі назвали найшкідливіші продукти для сніданку, від яких варто негайно відмовитися.

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