Лікарі знайшли причину побічних ефектів від ліків: справа не в препараті

Лікарі назвали причину побічних ефектів при прийомі ліків (колаж: РБК-Україна)

Дослідники розповіли, що побічні симптоми від багатьох ліків пов'язані з очікуванням цих проявів

Вчені провели дослідження, відповідно до якого з'ясувалося, що багато з побічних ефектів при прийомі статинів (лікарські препарати, що допомагають зменшити захворюваність і смертність від серцево-судинних захворювань – ред.) пов'язані з очікуванням цих проявів і є ефектом "ноцебо". Результати дослідження були опубліковані в журналі New England Journal of Medicine.

Дослідники на чолі з Френсіс Вуд і доктором Джеймсом Говардом з Імперського коледжу Лондона опитали 60 пацієнтів, які приймали статини, але припинили їх прийом через побічні ефекти.

Їх переконали відновити лікування і дали чотири флакона з діючою речовиною і чотири флакона зі схожими на плацебо таблетками, які вони повинні були приймати в довільному порядку протягом року, включаючи чотири місяці без таблеток. Кожен день вони записували будь-які побічні ефекти на смартфон, оцінюючи їх інтенсивність від нуля до ста.

Дослідники виявили, що 90% симптомів, які відчували пацієнти, були присутні, коли вони приймали таблетки плацебо. Крім того, 24 пацієнта припинили прийом таблеток принаймні на один місяць дослідження, пославшись на нестерпні побічні ефекти. Всього в середньому було зафіксовано 71 випадок прояву "побічних дій" – з них 31 випадок припав на плацебо і 40 – на прийом статинів.

Потрібен подальший аналіз, щоб з'ясувати, чи була решта спостережуваних симптомів результатом прийому статинів або ефектом ноцебо.

Проте неясно, наскільки широко ці результати можуть бути застосовані, сказав Кевін Макконуей, почесний професор прикладної статистики у Відкритому університеті.

"Дослідження дає хороші докази того, що ефект ноцебо відіграє важливу роль в побічних ефектах, приписуваних статинам, але те, як саме це застосовується в широкому діапазоні різних типів пацієнтів, досить неясно", – зазначає лікар.

Нагадаємо, що раніше був названий препарат, який знижує ризик інфаркту та інсульту на 40%.

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