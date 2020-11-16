Врачи нашли причину побочных эффектов от лекарств: дело не в препарате

Врачи назвали причину побочных эффектов при приеме лекарств (коллаж: РБК-Украина)

Исследователи рассказали, что побочные симптомы от многих лекарств связаны с ожиданием этих проявлений

Ученые провели исследование, согласно которому выяснилось, что многие из побочных эффектов при приеме статинов (лекарственные препараты, помогающие уменьшить заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – ред.) связаны с ожиданием этих проявлений и являются эффектом "ноцебо". Результаты исследования были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Исследователи во главе с Фрэнсис Вуд и доктором Джеймсом Говардом из Имперского колледжа Лондона опросили 60 пациентов, которые принимали статины, но прекратили их прием из-за побочных эффектов.

Их убедили возобновить лечение и дали четыре флакона с действующим веществом и четыре флакона с похожими на плацебо таблетками, которые они должны были принимать в произвольном порядке в течение года, включая четыре месяца без таблеток. Каждый день они записывали любые побочные эффекты на смартфон, оценивая их интенсивность от нуля до ста.

Исследователи обнаружили, что 90% симптомов, испытываемых пациентами, присутствовали, когда они принимали таблетки плацебо. Кроме того, 24 пациента прекратили прием таблеток по крайней мере на один месяц исследования, сославшись на невыносимые побочные эффекты. Всего в среднем был зафиксирован 71 случай проявления "побочек" – из них 31 случай пришелся на плацебо и 40 – на прием статинов.

Потребуется дальнейший анализ, чтобы выяснить, были ли оставшиеся 10% наблюдаемых симптомов результатом приема статинов или эффекта ноцебо.

Тем не менее неясно, насколько широко эти результаты могут быть применены, сказал Кевин Макконуэй, почетный профессор прикладной статистики в Открытом университете.

"Исследование дает хорошие доказательства того, что эффект ноцебо играет важную роль в побочных эффектах, приписываемых статинам, но то, как именно это применяется в широком диапазоне различных типов пациентов, довольно неясно", – отмечает врач.

Напомним, что ранее был назван препарат, который снижает риск инфаркта и инсульта на 40%.

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