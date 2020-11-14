Названо препарат, що знижує ризик інфаркту та інсульту на 40%: є в кожній аптеці

Які ліки знижують ризик інфаркту та інсульту (колаж: РБК-Україна)

Дослідники визначили ефективність одного з анальгетиків у попередженні серцевих нападів та інсульту

Вчені назвали ліки, що істотно знижують ризик серцевого нападу та інсульту. Як повідомляється, приймаючи простий аспірин, можна знизити ймовірність розвитку цих критичних станів на 20-40%. Також медики визначили ефективність поліпілу, який використовується в ліках проти артеріального тиску та гіполіпідемічного препарату. Про це йдеться у публікації наукового журналу Science Tech Daily.

У дослідженні брали участь люди без попередніх серцевих захворювань або інсульту, але з проміжним ризиком. Вчені довели, що поліпіл може знизити ризик серцевого нападу, інсульту, процедур реваскуляризації (таких, як ангіопластика або операція на серці) або інших серцево-судинних інцидентів приблизно на 20 відсотків, а комбінація поліпілу та аспірину може зменшити розвиток цих серцево-судинних захворювань до 40 відсотків.

"Це початок трансформаційного підходу до профілактики серцевих захворювань. Ми могли б врятувати мільйони людей від серйозних серцевих захворювань або інсульту кожен рік за допомогою ефективного використання поліпілу й аспірину", - сказав Салім Юсуф, один з головних авторів дослідження і професор медицини в Університеті МакМастера в Канаді.

Серцево-судинні захворювання щорічно призводять до смерті близько 18 мільйонів осіб, причому понад 80 відсотків з них припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу. Більше ніж 40 мільйонів людей у всьому світі щорічно страждають від інфарктів і інших захворювань серцево-судинної системи.

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