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Названі популярні продукти, які викликають інфаркт: будьте обережніше

Субота 25 липня 2020 11:59
Названі популярні продукти, які викликають інфаркт: будьте обережніше
Продукти, які викликають інфаркт (фото: Колаж РБК-Україна)

Ці продукти можуть істотно зіпсувати здоров'я

Від того, що і скільки ми їмо, залежить якість та тривалість нашого життя. Тому не забувайте дотримуватися правильного способу життя і стежити за харчуванням. Причиною захворювань серцево-судинної системи часто є їжа, яка містить в собі велику кількість білків і тваринних жирів.

Щоб зберегти молодість серця і судин, відмовтеся від напівфабрикатів. Сосиски, ковбаси та інші продукти з переробленого м'яса містять барвники, консерванти та стабілізатори, які вже точно не додадуть вам здоров'я.

А от надлишок вуглеводних продуктів підвищує рівень цукру в крові і при малих фізичних навантаженнях призводить до накопичення глюкози. Після чого кров стає в'язкою і густою, що загрожує різними захворюваннями.

Промислові соуси містять глутамат натрію. Тому перед покупкою краще ознайомитися з етикеткою. Пам'ятайте, що велика кількість солі, пальмової олії та інших добавок лише засмічують організм.

Попкорн містить добову норму калорій і цілих 60 грамів жиру. Такий продукт не завдає шкоди здоров'ю, особливо судинам. Тому відмовтеся від цього продукту як можна швидше.

Фастфуд. Важливо пам'ятати, що ресторани швидкого харчування дуже часто використовують неякісну і дешеву продукцію для своїх страв. Крім того, насичені жири в поєднанні з вуглеводною булкою негативно впливають на здоров'я серцевих м'яз та судин.

Нагадаємо, що названі продукти, які підвищують рівень тестостерону.

Ми писали, що вчені назвали топ продуктів для якісної концентрації.

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