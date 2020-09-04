Лікарі не давали шансів, а вона стала генієм: неймовірна історія Ангеліни зворушує до сліз

Неймовірна історія удочеріння дівчинки Ангеліни (колаж: РБК-Україна)

Українська сім'я удочерила дівчинку зі страшними діагнозами, але вона виросла дуже талановитою

Українська родина Богдана та Ігоря Неволько удочерили дівчинку Ангеліну, коли вона була крихітним немовлям. Вони не злякалися страшних діагнозів, які лікарі поставили дитині. Про те, що у дівчинки серйозні проблеми із зором, прийомні батьки дізналися набагато пізніше.

Як розповіла Богдана Неволько, вона пішла працювати волонтером в центр для дітей. Одного разу туди принесли маленьку Ангеліну.

"Я пішла волонтером в дитячий будинок. Там були діти, яких було дуже шкода, маленькі, великі, з різними проблемами. Так сталося, що туди, в ту групу принесли Ангеліну. Її поклали, і вона просто лежала. Я принесла фотографію, вдома ми всі дивилися і наймолодша, Вірсавія, сказала: "Мама, забери додому", - розповіла жінка.

Лікарі попередили, що дівчинка не чує і не бачить, і що у неї мікроцефалія. Ігор Неволько розповів, що він брав дівчинку на руки, а вона ніяк не реагувала.

В той момент в сім'ї Невольків вже було четверо дітей – всі дівчатка. Всі вони займалися музикою і грали на різних інструментах. Маленька Ангеліна практично виросла під гру старших сестер на фортепіано і бандурі.

Зараз в Ангеліни абсолютний слух і вона також грає на музичних інструментах. Дівчинка неймовірно закохана в музику і навіть її страшні діагнози цьому не перешкода. Коли Ангеліна підросла, з'ясувалося, що відновити її зір неможливо. Операцію треба було провести в ранньому дитинстві.

Після усиновлення Ангеліни серця родини Невольків відчинилися і для інших малюків. Спочатку вони всиновили ще п'ятьох дітей, серед яких було двоє братів, потім ще двох. А коли вони підросли, сім'я прийняла ще трьох сиріт.

Неймовірна історія усиновленої дівчинки Ангеліни

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