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Лікар розповів українцям, скільки населення вже має захист від COVID-19

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Субота 04 вересня 2021 11:01
Лікар розповів українцям, скільки населення вже має захист від COVID-19 Медик повідомив хороші новини про коронавірус для українців (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Нова хвиля коронавірусу в Україні поки не поширюється, як цунамі, хоча в інших країнах Європи можна спостерігати спалах.

Про це розповів Львівський медик Тарас Жиравецький на своїй сторінці в Facebook.

За словами лікаря, хороші новини полягають у тому, що в Україні вакциновано вже 4 мільйони українців, а це 20% дорослого населення. Також близько 40-50% українців вже перехворіли, а це означає, що 60-70% населення має хороший захист від COVID-19.

"У нас вже 4 мільйони дорослих українців щеплені двома дозами вакцин, це приблизно 20% дорослого населення. Ще 40-50% дорослого населення вже перехворіло. Тому майже 60-70% населення вже має захист від важкого ковіду! А це дуже хороші новини", - повідомив він.

Також Жиравецький повідомив, що в нинішній ситуації потрібно Україні - це тестування.

"Єдине, що нам зараз потрібно - це більше тестування швидкими тестами і ізоляція тих хто захворів, щоб не перевантажити лікарні і медична система не була перевантажена, інших варіантів поки не бачу. Який би штам не прийшов в Україну я впевнений, що ми готові до нових викликів, але розслаблятися дійсно ще рано!"- резюмував лікар.

Нагадаємо, за останню добу в Україні виявили 2693 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Одеській та Харківській областях.

Як ми писали раніше, Голубовська назвала головний побічний ефект вакцинації від COVID-19.

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