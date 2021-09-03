ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Голубовська назвала головний побічний ефект вакцинації від COVID-19

Новость на русском →
П'ятниця 03 вересня 2021 08:53
Голубовська назвала головний побічний ефект вакцинації від COVID-19 Фото: Голубовська розповіла про вакцинацію від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Найголовнішими побічними ефектами від коронавірусу можуть бути підвищення температури і почервоніння шкіри на місці уколу. Вже за ними йде тромбоз, але в рідкісних випадках.

Про це розповіла "Обозревателю" заслужений лікар України, провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська.

Вона повідомила, що не варто боятися підвищеної температури після щеплення - це нормальна реакція організму на вакцину. Ця "побочка" повинна пройти протягом пару днів.

"Після вакцинації починається інфекційний процес, вираженість якого залежить від індивідуальних особливостей. І в більшості випадків і підвищена температура, і хворобливе почервоніння в області введення препарату проходять протягом декількох днів і не повинні викликати занепокоєння", – пояснила медик.

За словами заслуженого лікаря, тромбоз і тромбоз з синдромом тромбоцитопенії потенційно теж виліковні, але, якщо вчасно звернутися до медиків за допомогою.

Голубовська нагадала українцям, що після смерті провідної BBC у Британії Національний інститут охорони здоров'я та якості догляду зробив спеціальні рекомендації для лікарів і пацієнтів.

"В Україні, на жаль, такого нормативного документа немає. В результаті лікарі не інформують прийшли на вакцинацію людей, особливо з груп ризику по тромбозу, про можливі наслідки. І люди не знають про тривожні симптоми - незвичайні головні болі, запаморочення та ін., і необхідність звертатися за невідкладною допомогою в разі їх появи", - сказала лікар.

Як ми раніше повідомляли, Голубовська повідомила, яка з вакцин від COVID-19 найефективніша.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
LITE
Свято 3 вересня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково
Свято 3 вересня: що строго заборонено робити в цей день, а що потрібно зробити обов'язково