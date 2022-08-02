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В Україні сплеск кишкових інфекцій: на що потрібно звернути увагу, щоб не захворіти

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Вівторок 02 серпня 2022 19:01
В Україні сплеск кишкових інфекцій: на що потрібно звернути увагу, щоб не захворіти Як уберегтися влітку від гострих кишкових інфекцій (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Влітку гострі кишкові інфекції не рідкість і отруїтися харчовими продуктами або немитими фруктами - доволі легко. Однак у 2022 році кількість кишкових інфекцій в Україні зросла на 40% - у порівнянні з минулим роком.

Як уберегти себе та своїх рідних від гострих кишкових інфекцій у розпал літа, розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Гостра кишкова інфекція з'являється дуже швидко. Достатньо не помити руки або фрукти, або ж з'їсти продукт, які кілька годин знаходився поза холодильником. Ще повно небезпечних збудників у водоймах і на пляжі.

За даними Центру громадського здоров'я, за перше півріччя 2022 року кількість кишкових інфекцій зросла на 40% у порівнянні з аналогічним періодом у 2021 році.

Найбільше українці хворіють на ротавірусні інфекції - понад 3,5 тисячі випадків. Близько тисячі випадків було зареєстровано сальмонельозу. 103 випадки гепатиту A, ще 97 випадків шигельозу і 51 випадок ботулізму, з яких 4 виявилися смертельними.

Які продукти можуть стати причиною кишкової інфекції

Медики нагадують, що кишкові інфекції дуже небезпечні, в тому числі й ускладненнями, які можуть залишитися на довгий час і навіть на все життя. Це можуть бути ураження нирок, печінки, серцева недостатність.

Більшість отруєнь і кишкових інфекцій були викликані вживанням риби, яка куплена на стихійному ринку - солона або в'ялена.

Якщо така риба перебувала під сонячними променями й під впливом високих температур, то вона ставала ідеальним середовищем для розмноження ботулотоксинів.

Також збудники кишкових інфекцій можуть перебувати в сирої їжі тваринного походження - м'ясо, яйця, молоко.

Гострі кишкові інфекції передаються в основному через їжу, воду, під час купання в забруднених водоймах, через брудні руки та предмети побуту.

Як уберегтися від гострих кишкових інфекцій

  • Дотримуйтесь гігієни рук - мийте після прогулянки та перед їжею, після туалету
  • Мийте продукти під проточною водою, особливо це стосується фруктів, ягід і овочів
  • Термічно обробляйте продукти харчування - висока температура вбиває бактерії
  • Розігрівайте добре їжу, яку приготували раніше
  • Не зберігайте продукти довго, навіть в холодильнику
  • Не розморожуйте продукти при кімнатній температурі
  • Не купуйте солону і в'ялену рибу на стихійних ринках, з рук
  • Не купуйте готову їжу в місцях, де неправильно зберігають продукти
  • Зберігайте в холодильнику сирі продукти та приготовлену їжу окремо
  • Сушіть посуд після миття
  • Якщо у вас є сумніви з приводу води - прокип'ятіть її
  • Вакцинуйтеся

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