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Лікар розповіла, коли в українців утвориться колективний імунітет: ціною будуть життя

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 14:14
Лікар розповіла, коли в українців утвориться колективний імунітет: ціною будуть життя Лікар розповів про колективний імунітет від коронавірусу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Колективний імунітет від коронавірусу сформується в українців до літа 2021 року. Але станеться це ціною багатьох життів.

Такий невтішний прогноз озвучила лікар-кардіолог Катерина Амосова каналу "Україна 24".

Також медик повідомляє, що зараз ще не пік захворюваності, а найстрашніше чекає нас попереду. Україна займає третє місце по кількості госпіталізованих пацієнтів у Європі.

"Це ще не пік ні за госпіталізації, по смертності. Основним показником є не кількість виявлених випадків, яке занижено, а саме кількість госпіталізацій. Вище 5 тис. госпіталізацій в добу – це абсолютний рекорд. За кількістю госпіталізованих пацієнтів на мільйон населення з підтвердженим ковідом Україна на третьому місці в Європі після Болгарії та Угорщини, і це ми ще не досягли піку. Це треба розуміти всім", - повідомила лікар.

Доктор розповіла, що ціною багатьох смертей буде сформовано колективний імунітет. Це відбудеться до літа.

"Мій прогноз – що у нас до літа буде створений природний колективний імунітет, але це буде ціною багатьох смертей", - резюмувала медик.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні зафіксований невеликий спад захворюваності.

Так, в країні інфікована ще 8346 людина. Найбільше нових заражень у Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Як ми розповідали раніше, лікар розповів, чому повторно підчепити COVID-19 малоймовірно.

Читайте також, що медики пояснили, чим небезпечний бурхливий штам COVID-19.

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