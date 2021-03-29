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Медики пояснили, чим небезпечний лютуючий штам COVID-19: достатньо трьох заражених

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 11:31
Медики пояснили, чим небезпечний лютуючий штам COVID-19: достатньо трьох заражених Британський штам набагато швидше інфікує (Колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Британський штам коронавірусу вражає людину миттєво і інфікує набагато ефективніше. Вчені кажуть, що вся проблема в його специфічності.

Про це пишуть в матеріалі ТСН.

Цей мутований варіант коронавірусу навчився інфікувати людину в кілька разів ефективніше. Якщо раніше так зване "вірусне навантаження" було загрозливим для організму в тісній компанії з 10-ти осіб, то мутанту достатньо навіть трьох заражених, які дихають поруч: у вуличній черзі, в скупченні людей на зупинці, або навіть при вході в магазин, коли маску всі витягають із кишень.

За словами британських вчених, зараз змінилася тільки заразність інфекції і швидкість клінічних проявів, а ось більш тяжкого перебігу хвороби або збільшення смертності новий штам, на щастя, не викликає.

Але є і хороші новини. Їх повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я. Мутанти у COVID-19 з'являються повільніше, ніж, наприклад, грипу, для якого іноді треба мати дві різні вакцини в рік.

Новий штам набагато агресивніше

Лікар-пульмонолог, завідувач інфекційним відділенням Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук впевнена, що тяжкий перебіг інфекції зараз тісно пов'язаний з новим штамом.

"Але збільшення абсолютного числа хворих призводить до того, що, можливо, і відсоток важких пацієнтів від загального числа не змінився, але якщо захворіло більше людей, то більше буде і важких. Ми бачимо абсолютний приріст серед важких пацієнтів. Новий штам дійсно агресивний, він швидше проникає крізь наші біологічні бар'єри, і розвивається значно швидше. Агресивність штаму буде визначатися умовно. Якщо для попереднього штаму потрібно було сто вірусних частинок, щоб потрапити в організм і викликати захворювання, то зараз потрібно 5 вірусних частинок", - розповіла Світлана Гук.

Як ми раніше повідомляли, Ольга Голубовська повідомила, що смертність від коронавірусу в Україні зараз дуже висока, якщо порівнювати з початком пандемії.

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