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Врач рассказала, когда у украинцев образуется коллективный иммунитет: ценой будут жизни

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 14:14
Врач рассказала, когда у украинцев образуется коллективный иммунитет: ценой будут жизни Врач рассказал о коллективном иммунитете от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Коллективный иммунитет от коронавируса сформируется у украинцев к лету 2021 года. Но произойдет это ценой многих жизней.

Такой неутешительный прогноз озвучила врач-кардиолог Екатерина Амосова каналу "Украина 24".

Также медик сообщает, что сейчас еще не пик заболеваемости, а самое страшное нас ждет впереди. Украина занимает третье место по количеству госпитализированных пациентов в Европе.

"Это еще не пик ни по госпитализации, ни по смертности. Основным показателем является не количество выявленных случаев, которое занижено, а именно количество госпитализаций. Выше 5 тыс. госпитализаций в сутки – это абсолютный рекорд. По количеству госпитализированных пациентов на миллион населения с подтвержденным ковидом Украина на третьем месте в Европе после Болгарии и Венгрии, и это еще мы не достигли пика. Это надо понимать всем", - сообщила врач.

Доктор рассказала, что ценой многих смертей будет сформирован коллективный иммунитет. Это произойдет к лету.

"Мой прогноз – что у нас до лета будет создан естественный коллективный иммунитет, но это будет ценой многих смертей", - резюмировала медик.

Отметим, что за прошлые сутки в Украине зафиксирован небольшой спад заболеваемости.

Так, в стране инфицированы еще 8346 человек. Больше всего новых заражений во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.

Как мы рассказывали ранее, врач рассказал, почему повторно подцепить COVID-19 маловероятно.

Читайте также, что медики объяснили, чем опасен бушующий штамм COVID-19.

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