Лікар розповів, чому повторно підчепити COVID-19 малоймовірно

Медик вважає, що в деяких випадках ПЛР-тести виявляються не точними і показують помилковий результату наявності COVID-19.

"Якщо людина думала, що вона хворіла рік тому, і зараз хворіє ще важче, з великою ймовірністю я б стверджував, що тоді це був не коронавірус, а невірно позитивний ПЛР-тест. І це поширена ситуація. Як правило, за рік антитіла після хвороби не зникають, ми бачимо людей, які хворіли 250, 300 днів тому, у переважної більшості антитіла зберігаються. Але навіть якщо вони падають, то друге перебіг має бути набагато легше", - розповів Донський.

Медик повідомляє, що можливість повторного інфікування мізерно низька.

"Можливість інфікуватися другий раз є, але вона дуже-дуже низька. Такі випадки гідні опису та наукового дослідження. Якщо у людини протікання важче, це доводить той факт, що перше інфікування було якимось іншим вірусом", — сказав він.

Також лікар ще раз нагадав, що "британський" штам коронавірусу набагато заразніший свого попередника.

"Британський штам дійсно важливий фактор, бо за всіма ознаками він більш інтенсивно передається і більш заразний. Таким чином, починають хворіти люди, яких до цього часу берегла їх імунна система і їх природна резистентність. Крім того, люди втомилися від самоізоляції, вже не витримують і починають розширювати коло спілкування, на жаль, часто це призводить до того, що вони підхоплюють цей вірус", — сказав він.