ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лікар розповів, чому повторно підчепити COVID-19 малоймовірно

Новость на русском → Понеділок 29 березня 2021 12:16
Лікар розповів, чому повторно підчепити COVID-19 малоймовірно Коронавірусом не можна хворіти повторно (Колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Повторне зараження коронавірусом - малоймовірно.

Таку точку зору озвучив каналу "Україна 24" лікар-імунолог Борис Донський.

Медик вважає, що в деяких випадках ПЛР-тести виявляються не точними і показують помилковий результату наявності COVID-19.

"Якщо людина думала, що вона хворіла рік тому, і зараз хворіє ще важче, з великою ймовірністю я б стверджував, що тоді це був не коронавірус, а невірно позитивний ПЛР-тест. І це поширена ситуація. Як правило, за рік антитіла після хвороби не зникають, ми бачимо людей, які хворіли 250, 300 днів тому, у переважної більшості антитіла зберігаються. Але навіть якщо вони падають, то друге перебіг має бути набагато легше", - розповів Донський.

Медик повідомляє, що можливість повторного інфікування мізерно низька.

"Можливість інфікуватися другий раз є, але вона дуже-дуже низька. Такі випадки гідні опису та наукового дослідження. Якщо у людини протікання важче, це доводить той факт, що перше інфікування було якимось іншим вірусом", — сказав він.

Також лікар ще раз нагадав, що "британський" штам коронавірусу набагато заразніший свого попередника.

"Британський штам дійсно важливий фактор, бо за всіма ознаками він більш інтенсивно передається і більш заразний. Таким чином, починають хворіти люди, яких до цього часу берегла їх імунна система і їх природна резистентність. Крім того, люди втомилися від самоізоляції, вже не витримують і починають розширювати коло спілкування, на жаль, часто це призводить до того, що вони підхоплюють цей вірус", — сказав він.

Як ми писали раніше, медики пояснили, чим небезпечний бурхливий штам COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Коронавірус
LITE
Голос країни 2021: хто пройшов в прямі ефіри
Голос країни 2021: хто пройшов в прямі ефіри