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Лікар розповіла, що трапиться з вами, якщо часто їсти насіння

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Субота 16 квітня 2022 11:20
Лікар розповіла, що трапиться з вами, якщо часто їсти насіння Фото: чи можна часто їсти насіння (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лузання насіння, як виявляється, не така вже й погана звичка. Так, вживання в їжу жмені сирого насіння соняшника кожен день дуже корисно для вашого здоров'я.

Про це повідомила доктор Люсія Гарсіа, пише Quora.

Що важливого дає нам насіння?

Сире насіння багате:

  • ненасиченими жирними кислотами,
  • високоякісним білком,
  • вітаміном Е,
  • вітаміном В1,
  • калієм, фосфором, кальцієм, магнієм, цинком та іншими мікроелементами.

Крім того насіння соняшника не містять холестерину і містить близько 50% жиру, але більшу частину з них складають ненасичені жирні кислоти, а на частку насичених жирів припадає тільки 12%.

Ненасичені жирні кислоти є незамінними жирними кислотами в організмі, які можуть знизити рівень холестерину, зменшити в'язкість крові, поліпшити кровообіг і захистити серцево-судинну і цереброваскулярну системи.

Білок і вітамін Е

Насіння соняшника є відмінним джерелом білка, адже воно містить приблизно 20-30% високоякісного білка.

Вміст вітаміну Е в насінні соняшнику набагато вище, ніж в більшості продуктів харчування. У 100 грамах насіння міститься близько 38 грамів вітаміну Е.

Вітамін Е є природним антиоксидантом, який нейтралізує шкідливі вільні радикали, захищає клітини і уповільнює процес клітинного старіння.

Якщо стежите за вагою, обмежуйте себе

При цьому насіння соняшника - калорійний продукт. Калорійність насіння соняшника навіть вище, ніж у свинини, яловичини і баранини.

У 100 грамах насіння соняшника міститься близько 600 калорій.

Щоб схуднути, не їжте занадто багато насіння соняшнику, просто з'їдайте жменю кожен день.

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