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Врач рассказала, что случится с вами, если часто есть семечки

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Суббота 16 апреля 2022 11:20
Врач рассказала, что случится с вами, если часто есть семечки Фото: Можно ли часто есть семечки (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Лузгание семечек, как оказывается, не такая уж и плохая привычка. Так, употребление в пищу горсти сырых семян подсолнуха каждый день очень полезно для вашего здоровья.

Об этом сообщила доктор Люсия Гарсиа, пишет Quora.

Что важного дают нам семечки?

Сырые семечки богаты:

  • ненасыщенными жирными кислотами,
  • высококачественным белком,
  • витамином Е,
  • витамином В1,
  • калием, фосфором, кальцием, магнием, цинком и другими микроэлементами.

Кроме того семечки подсолнуха не содержат холестерина и содержат около 50% жира, но большую часть из них составляют ненасыщенные жирные кислоты, а на долю насыщенных жиров приходится только 12%.

Ненасыщенные жирные кислоты являются незаменимыми жирными кислотами в организме, которые могут снизить уровень холестерина, уменьшить вязкость крови, улучшить кровообращение и защитить сердечно-сосудистую и цереброваскулярную системы.

Белок и витамин Е

Семечки подсолнуха являются отличным источником белка, ведь они содержат примерно 20-30% высококачественного белка.

Содержание витамина Е в семечках подсолнуха намного выше, чем в большинстве продуктов питания. В 100 граммах семечек содержится около 38 граммов витамина Е.

Витамин Е является природным антиоксидантом, который нейтрализует вредные свободные радикалы, защищает клетки и замедляет процесс клеточного старения.

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При этом семечки подсолнуха - калорийный продукт. Калорийность семечек подсолнуха даже выше, чем у свинины, говядины и баранины.

В 100 граммах семечек подсолнуха содержится около 600 калорий.

Чтобы похудеть, не ешьте слишком много семечек подсолнуха, просто съедайте горсть каждый день.

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