Врач рассказала, что случится с вами, если часто есть семечки
Лузгание семечек, как оказывается, не такая уж и плохая привычка. Так, употребление в пищу горсти сырых семян подсолнуха каждый день очень полезно для вашего здоровья.
Об этом сообщила доктор Люсия Гарсиа, пишет Quora.
Что важного дают нам семечки?
Сырые семечки богаты:
- ненасыщенными жирными кислотами,
- высококачественным белком,
- витамином Е,
- витамином В1,
- калием, фосфором, кальцием, магнием, цинком и другими микроэлементами.
Кроме того семечки подсолнуха не содержат холестерина и содержат около 50% жира, но большую часть из них составляют ненасыщенные жирные кислоты, а на долю насыщенных жиров приходится только 12%.
Ненасыщенные жирные кислоты являются незаменимыми жирными кислотами в организме, которые могут снизить уровень холестерина, уменьшить вязкость крови, улучшить кровообращение и защитить сердечно-сосудистую и цереброваскулярную системы.
Белок и витамин Е
Семечки подсолнуха являются отличным источником белка, ведь они содержат примерно 20-30% высококачественного белка.
Содержание витамина Е в семечках подсолнуха намного выше, чем в большинстве продуктов питания. В 100 граммах семечек содержится около 38 граммов витамина Е.
Витамин Е является природным антиоксидантом, который нейтрализует вредные свободные радикалы, защищает клетки и замедляет процесс клеточного старения.
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При этом семечки подсолнуха - калорийный продукт. Калорийность семечек подсолнуха даже выше, чем у свинины, говядины и баранины.
В 100 граммах семечек подсолнуха содержится около 600 калорий.
Чтобы похудеть, не ешьте слишком много семечек подсолнуха, просто съедайте горсть каждый день.
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