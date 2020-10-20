Лікар розповіла, чим небезпечна "чарочка" за вечерею

Всім відомо, що надмірне вживання спиртного загрожує небезпечними наслідками для організму. Але чи зашкодить "чарочка" міцного алкоголю за вечерею?

Лікарі кажуть, що в деяких випадках - так, це може бути небезпечно. На думку гастроентеролога Валентини Лупанової, алкоголь безумовно негативно впливає на шлунково-кишковий тракт, пише from-ua.com.

Особливо варто відмовитися від такого аперитиву під час загострення захворювань. Адже напої з вмістом спирту негативно впливають на роботу підшлункової і печінки. Якщо у вас в анамнезі є такі хвороби, краще не варто захоплюватися таким "стимулятором апетиту".

Невеликі дози алкоголю допустимі тільки в період ремісії захворювання. Але все ж потрібно бути обережніше і стежити за своїм станом.

"Є таке поняття, як "безпечна доза алкоголю". Це така доза, при вживанні якої виявляється мінімальний ризик для здоров'я, але вона багато в чому залежить від віку, статі, супутніх захворювань і в цілому її може визначити тільки ваш лікуючий лікар", - вважає лікар.

Крім того, у період загострень захворювань варто відмовитися не тільки від спиртного. Гастроентеролог рекомендує також відмовитися від міцного чаю і кави. Адже такі напої підвищують секрецію в шлунку.

Раніше лікарі-стоматологи розповіли, який алкоголь найбільш згубно впливає на наші зуби.

Також медики назвали алкоголь, який може уповільнювати старіння, і є певною мірою еліксиром молодості завдяки ресвератролу - речовині, що бореться зі старінням.