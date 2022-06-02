Лікар розповіла, кому не можна пити вино: виникнуть серйозні проблеми зі здоров'ям

Червоне вино для деяких людей становить загрозу. Лікарі кажуть, що навіть один келих може серйозно нашкодити здоров'ю.
Про це повідомляє MedicalNewsToday.
Діабетикам
Якщо у людини діабет, то з вживанням вина потрібно бути обережним. Лікар Лінн Постон каже, що численні сорти вин здатні впливати на рівень цукру в крові, сприяти його коливанням, що вкрай небажано і ризиковано при діабеті.
Також особливо небезпечно, якщо люди з діабетом п’ють вино натще. У цьому випадку підвищується ризик того, що концентрація цукру в крові спочатку різко зростає, а потім так само різко знижується, що загрожує розвитком гіпоглікемії та її наслідки - коми.
Людям, які приймають седативні або знеболювальні препарати
Фахівці пояснюють, що заспокійливі та болезаспокійливі ліки уповільнюють активність мозку. Таке ж чинить алкоголь з людиною. Їхній сумарний ефект може провокувати розвиток неприємних і важких станів, викликаних дисфункцією ЦНС та аж до розвитку коми і навіть смерті через зупинку дихання.
Астматикам
Якщо людина схильна до астми, келих або два вина можуть викликати астматичний напад. За словами доктора, вино містить сульфіти - це речовини, до яких люди з астмою бувають особливо чутливими. Зокрема, при попаданні сульфітів у організм можливі погані побічні реакції.
Крім того, про спиртне варто забути людям, які вживають ліки від хронічного алкоголізму.
Зазначимо, якщо ваш шлунок порожній, то алкоголь швидше потрапляє у кров і може нашкодити організму. Однак, якщо шлунок наповнений їжею, то алкоголь надходить в кров повільніше і більш безпечно.
Люди, які їдять перед вживанням алкоголю, як правило, відчувають себе краще, тому що швидкість всмоктування алкоголю в кровотік сповільнюється - організм працює над тим, щоб адсорбувати його більш керованим способом.
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