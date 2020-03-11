Врач рассказал, когда в Украине ждать вспышку коронавируса

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус COVID-19 может распространиться в Украине уже скоро, с чем связан риск эпидемии - в материале Styler

Коронавирус в Украине выявили у одного человека 3 марта. Пока в стране принимаются усиленные меры безопасности по противодействию COVID-19 медики считают, что в Украину скоро возрастет риск распространения опасной инфекции.

Такая вероятность очень высока на Пасху, когда украинцы будут возвращаться из Италии, где многие из них работают. Такое заявление сделал доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий, пишет "Гордон".

Медик отметил, что Украине в некоторой степени повезло, поскольку она не является популярной среди туристов или экономической Меккой, к тому же у нас нет больших общин выходцев из Юго-Восточной Азии. Тем не менее Лапий считает, что распространение вируса в стране - вопрос времени, поскольку в современном мире закрыть границы полностью невозможно, и ни одна система не может полностью предотвратить угрозы.

Врач также считает, что после спада летом, коронавирус может вернуться с еще большей силой осенью этого года.

"Как вирус поведет себя в дальнейшем - сказать сложно. Мы видим, что он мутировал. Можно предположить, что в летний период в Северном полушарии вирус никуда не денется. А осенью вернется с еще большей силой", - отметил Лапий.

Медик не исключает, что спад эпидемии коронавируса в Китае может быть связан с беспрецедентными мероприятиями, проведенными в стране. Но как себя он поведет при менее эффективных мерах борьбы, сказать сложно.

Напомним, что в группе риска заражения и летальности коронавируса возрастная группа 70-79 и 80+ лет, люди с заболеваниями дыхательной системы, диабетики.

Группы риска коронавируса (инфографика от Минздрава Украины)

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