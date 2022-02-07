Лікар розповів, кому і чому відмова від чищення зубів може бути смертельно небезпечною

Діабет - це серйозне захворювання, яке може вплинути на інші області вашого здоров'я. Якщо ви діабетик і не чистите зуби належним чином, то це може привести до інших серйозних проблем зі здоров'ям.

Лондонський стоматолог д-р Монік Васант пояснив, що погано контрольований діабет може стати причиною високого рівня цукру в крові протягом тривалого періоду часу.

При цьому занадто багато цукру у вашій крові може призвести до більшої кількості цукру у вашій слині.

"Це забезпечує ідеальне живильне середовище для бактерій, які виробляють кислоту та токсини. Вони атакують зубну емаль і пошкоджують ясна", - заявив експерт.

Він також пояснив, що, коли бактерії порожнини рота не контролюються ефективно і існує запалення, пов'язане з серйозними проблемами з яснами, це також може збільшити ризик деяких смертельних захворювань.

Лікар розповів, чому необхідно обов'язково чистити зуби (фото: freepik.com)

Лікар пояснив, що серцево-судинні захворювання є одним з них.

"Є деякі дані, які свідчать про те, що закупорка артерій, серцеві захворювання та інсульт можуть бути пов'язані з запаленням, викликаним бактеріями порожнини рота", - сказав він.

Бактерії з рота проходять через кровотік і прикріплюються до слизової оболонки вашої серцевої камери і/або клапанів, створюючи вогнища бактерій.

За його словами, своєчасне правильне лікування може запобігти важким інфекціям, втраті зубів та іншим ускладненням у майбутньому. Лікар додав, що пневмонія та інші респіраторні захворювання також виникають, коли бактерії потрапляють з рота в легені.

Доктор Васант сказав, що діабетикам необхідно добре піклуватися про своє здоров'я порожнини рота. Він пояснив, що у людей з діабетом 2 типу ймовірність розвитку проблем з порожниною рота приблизно в три рази вище, ніж у людей без нього, і люди з діабетом 1 типу також більш схильні до ризику.

Як правильно чистити зуби

Експерт радить не забувати чистити зуби два рази на день. При цьому чистити зуби треба протягом двох хвилин антибактеріальною зубною пастою.

Також необхідно чистити проміжки між зубами і міняти зубну щітку або головку зубної щітки кожні три місяці.

Лікар розповів, чому необхідно обов'язково чистити зуби (фото: freepik.com)

На що звертати увагу

Доктор заявід, що діабетикам потрібно остерігатися кровоточивості ясен.

Ранніми ознаками проблем з яснами є:

почервоніння,

біль або кровоточивість ясен,

неприємний запах з рота,

рецесія ясен,

рухливі зуби.

Ознаки стоматиту включають білі плями в роті, почервоніння язика і розтріскування шкіри в куточках губ. Якщо ви помітили це у себе, то не ігноруйте це і запишіться на прийом до стоматолога.

"Правильне лікування на ранній стадії може запобігти важким інфекціям, втраті зубів та іншим ускладненням у майбутньому", - підкреслив лікар.