Врач рассказал, кому и почему отказ от чистки зубов может быть смертельно опасным
Диабет - это серьезное заболевание, которое может повлиять на другие области вашего здоровья. Если вы диабетик и не чистите зубы должным образом, то это может привести к другим серьезным проблемам со здоровьем.
Об этом сообщает издание The Sun.
Лондонский дантист доктор Моник Васант объяснил, что плохо контролируемый диабет может стать причиной высокого уровня сахара в крови в течение длительного периода времени.
При этом слишком много сахара в вашей крови может привести к большему количеству сахара в вашей слюне.
"Это обеспечивает идеальную питательную среду для бактерий, которые производят кислоту и токсины. Они атакуют зубную эмаль и повреждают десна", - заявил эксперт.
Он также пояснил, что, когда бактерии полости рта не контролируются эффективно и существует воспаление, связанное с серьезными проблемами с деснами, это также может увеличить риск некоторых смертельных заболеваний.
Врач рассказал, почему необходимо обязательно чистить зубы (фото: freepik.com)
Врач объяснил, что сердечно-сосудистые заболевания являются одним из них.
"Есть некоторые данные, свидетельствующие о том, что закупорка артерий, сердечные заболевания и инсульт могут быть связаны с воспалением, вызванным бактериями полости рта", - сказал он.
Бактерии из рта проходят через кровоток и прикрепляются к слизистой оболочке вашей сердечной камеры и/или клапанам, создавая очаги бактерий.
По его словам, своевременное правильное лечение может предотвратить тяжелые инфекции, потерю зубов и другие осложнения в будущем. Врач добавил, что пневмония и другие респираторные заболевания также возникают, когда бактерии попадают изо рта в легкие.
Доктор Васант сказал, что диабетикам необходимо хорошо заботиться о своем здоровье полости рта. Он объяснил, что у людей с диабетом 2 типа вероятность развития проблем с полостью рта примерно в три раза выше, чем у людей без него, и люди с диабетом 1 типа также более подвержены риску.
Как правильно чистить зубы
Эксперт советует не забывать чистить зубы два раза в день. При этом чистить зубы надо в течение двух минут антибактериальной зубной пастой.
Также необходимо чистить промежутки между зубами и менять зубную щетку или головку зубной щетки каждые три месяца.
Врач рассказал, почему необходимо обязательно чистить зубы (фото: freepik.com)
На что обращать внимание
Доктор заявид, что диабетикам нужно остерегаться кровоточивости десен.
Ранними признаками проблем с деснами являются:
- покраснение,
- боль или кровоточивость десен,
- неприятный запах изо рта,
- рецессия десен,
- подвижные зубы.
Признаки стоматита включают белые пятна во рту, покраснение языка и растрескивание кожи в уголках губ. Если вы заметили это у себя, то не игнорируйте это и запишитесь на прием к стоматологу.
"Правильное лечение на ранней стадии может предотвратить тяжелые инфекции, потерю зубов и другие осложнения в будущем", - подчеркнул врач.
Напомним, врачи рассказали, когда на самом деле нужно чистить зубы.
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