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Вчені попередили про засіб для волосся, який збільшує ризик розвитку "чоловічої" онкології

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Понеділок 07 лютого 2022 12:56
Вчені попередили про засіб для волосся, який збільшує ризик розвитку "чоловічої" онкології Лікарі розповіли про зв'язок засобу для волосся та онкології у чоловіків (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вчені продовжують виявляти тривожні зв'язки між зовнішніми факторами і ризиком розвитку раку.

Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Cancer, показало, що популярний засіб для волосся істотно збільшує ризик раку передміхурової залози у чоловіків, пише Express.

Дослідження, опубліковане в 2021 році в журналі Cancer, пов'язало використання фарби для волосся з підвищеним ризиком раку простати.

Для довідки

Рак передміхурової залози - це рак, що починається в передміхуровій залозі, яка являє собою залозу розміром з волоський горіх в основі сечового міхура у чоловіків.

За даними Міжнародного агентства з вивчення раку, деякі хімічні речовини для фарбування волосся вважаються мутагенними та канцерогенними для людини.

"Одне дослідження повідомило про позитивну зв'язок між використанням фарби для волосся та ризиком раку передміхурової залози, але проспективний аналіз не проводився", - пишуть дослідники в науковій роботі.

Що показало дослідження

Всього в дослідженні взяли участь 29 тисяч чоловіків з Фінляндії. Їх вивчали протягом 28 років. За весь період спостереження було діагностовано 2703 випадки раку передміхурової залози.

Згідно з вихідними даними, 75 чоловіків використовували фарбу для волосся, і у 13 з них згодом був діагностований рак простати.

Дослідники повідомили, що чоловіки, які фарбували волосся, піддавалися "значно більш високому" ризику раку простати, ніж ті, хто цього не робив.

За даними Cancer Research UK, рак передміхурової залози частіше зустрічається у літніх чоловіків у віці від 75 до 79 років.

Підраховано, що кожен шостий чоловік у Великобританії в якийсь момент свого життя починає хворіти на рак простати. Дуже велику роль в цьому відіграє спадковість.

Як ми раніше писали, лікарі назвали заходи профілактики, які допоможуть не захворіти на рак.

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